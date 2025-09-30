Xi pide practicar un "verdadero multilateralismo" en víspera del 76º aniversario del país

El presidente chino, Xi Jinping, pidió este martes "practicar un verdadero multilateralismo" ante los "cambios acelerados en la coyuntura internacional", en la víspera del 76º aniversario de la fundación de la República Popular China.

En un discurso pronunciado durante una recepción organizada en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín con motivo de la fiesta nacional china, que se celebra cada 1 de octubre, Xi indicó que "lograr la gran revitalización de la nación china es una gran empresa sin precedentes en la historia", según la agencia oficial Xinhua.

El mandatario chino aseguró ante 800 invitados que "tanto las aspiraciones como los desafíos nos inspiran a aprovechar el momento y a no desfallecer en nuestro esfuerzo".

"Desde principios de este año, ante circunstancias complejas, hemos profundizado integralmente la reforma, promovido firmemente el desarrollo de alta calidad y nos hemos centrado en garantizar y mejorar las condiciones de vida de la población", aseveró Xi, que no hizo mención explícita a cuestiones como la disputa comercial con Estados Unidos.

Xi resaltó asimismo en su discurso la importancia de "oponerse firmemente a las actividades separatistas que buscan la 'independencia de Taiwán' y a las injerencias externas" en un contexto de agravamiento de las tensiones en torno a la isla autogobernada, cuya soberanía Pekín reclama y para cuya 'reunificación' no ha descartado el uso de la fuerza.

El presidente del gigante asiático se refirió al 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, que se conmemoró el pasado 3 de septiembre en Pekín con un desfile a gran escala al que asistieron líderes como el ruso Vladímir Putin o el norcoreano Kim Jong-un.

"Hace poco, conmemoramos solemnemente el 80º aniversario de la victoria de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista (nombre que recibe en China la guerra contra Japón y la Segunda Guerra Mundial), que inspiró profundamente el espíritu nacional, estimuló el entusiasmo patriótico y consolidó la fuerza de la lucha", señaló Xi.

El 1 de octubre conmemora la fundación en 1949 de la República Popular China y marca el comienzo de un período vacacional en el gigante asiático que este año se prolongará hasta el 8 de octubre.