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Tópicos: País | Política | Democracia Cristiana

Cuenta Pública: Diputados DC piden que Kast anuncie apoyo a candidatura ONU de Bachelet

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Héctor Barría emplazó al Mandatario a que "recapacite y deje de lado el ideologismo" para respaldar la postulación de la expresidenta a la Secretaría General de Naciones Unidas.

También solicitaron que eche pie atrás a "los recortes en salud y en educación" y que se abra a modificar aspectos claves de la megarreforma.

Cuenta Pública: Diputados DC piden que Kast anuncie apoyo a candidatura ONU de Bachelet
 ATON (archivo)

"La opción de Bachelet crece día a día, la reciben Presidentes de Europa y América y resulta que, paradójicamente, su país de origen no la apoya. Sería un ridículo internacional que ella sea elegida y que su propio país no la haya aprobado", enfatizaron los DC.

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Diputados de la Democracia Cristiana (DC) emplazaron al Presidente José Antonio Kast para que anuncie su apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet en la ONU durante su primera Cuenta Pública, que se realizará al mediodía de este lunes 1 de junio.

"Esperamos que en la Cuenta Pública, el Presidente Kast anuncie que resolvió que Chile apoye a la expresidenta Bachelet en su candidatura a la Secretaría General de la ONU; además de indicar que no habrá recortes en salud y en educación y que se modificará el proyecto de reconstrucción", enfatizaron los parlamentarios a través de un comunicado.

En ese sentido, el diputado Héctor Barría (DC) espera que el Mandatario "recapacite, deje atrás el ideologismo y de hablarle a su barra brava, cambie su decisión inicial y anuncie que Chile apoyará a la Presidenta Bachelet le en su candidatura a la Secretaria General de la ONU".

"La opción de Bachelet crece día a día, la reciben Presidentes de Europa y América y resulta que, paradójicamente, su país de origen no la apoya. Sería un ridículo internacional que ella sea elegida y que su propio país no la haya aprobado", enfatizó el legislador.

"Asuman las cosas que se han hecho mal"

El diputado Álvaro Ortíz, presidente de la DC, apuntó a que el discurso del Presidente Kast "sea un mensaje realista, donde se asuman las cosas que se han hecho mal en estos primeros meses, pero también que se genere esa invitación con ideas y propuestas concretas para los próximos meses"

"Nosotros sabemos que ha sido un proceso bastante complejo el de este Gobierno, un proceso de instalación donde ha habido mucha descoordinación, que se da en el contexto también de esta megarreforma mal llamada Ley de Reconstrucción Nacional, porque están mezclando todo", agregó el timonel.

En una postura similar, el diputado Javier Muñoz (DC) indicó que el exrepublicano "tiene una tremenda oportunidad en su primera Cuenta Pública, donde esperamos que pueda marcar el rumbo en los temas que la ciudadanía está esperando, los temas de delincuencia, inmigrantes, salud, los recortes presupuestarios".

Finalmente, el diputado Patricio Pinilla (DC) instó a que el Ejecutivo "pudiese hacer un mea culpa en relación al incumplimiento de las principales promesas que hizo a la ciudadanía en materia de seguridad con inmigración irregular y reactivación económica y aún no hemos visto nada concreto".

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