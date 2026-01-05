La etnia Li: herencia ancestral y vida isleña en el sur de China

Por Fabián Pizarro Arcos, periodista y director del proyecto Efecto China

La Li constituye el grupo étnico autóctono más antiguo de la isla de Hainan, en el extremo sur del país. Con una población cercana a 1,5 millones de personas, los Li habitan principalmente las zonas montañosas y rurales del centro y sur de la isla, donde han preservado una identidad cultural diferenciada a pesar de siglos de cambios políticos y sociales.

Los orígenes de la etnia Li se remontan a más de dos mil años. Registros históricos chinos mencionan a pueblos isleños dedicados a la agricultura, la pesca y la caza, que desarrollaron un estilo de vida adaptado al clima tropical de Hainan. Durante siglos, los Li mantuvieron una relativa autonomía cultural, en parte gracias al aislamiento geográfico de la isla, lo que permitió la conservación de lenguas, tradiciones y estructuras sociales propias.

La lengua Li pertenece a la familia tai-kadai y presenta varios dialectos, reflejo de la diversidad interna del grupo. Aunque el mandarín se ha extendido ampliamente en la educación y la vida pública, la lengua Li sigue siendo un componente esencial de la identidad comunitaria, transmitida principalmente en el ámbito familiar y en rituales tradicionales. La tradición oral, los cantos y las leyendas ocupan un lugar central en la vida cultural del pueblo Li.

Uno de los rasgos más distintivos de esta etnia es su arte textil. Los Li son reconocidos por sus técnicas ancestrales de tejido, teñido y bordado, consideradas entre las más antiguas de China. Utilizan fibras naturales y tintes vegetales para crear diseños geométricos y simbólicos que narran historias, creencias y mitos. En 2009, estas técnicas textiles fueron inscritas por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, destacando su valor histórico y artístico.

La economía tradicional de la etnia Li se basa en la agricultura de subsistencia, especialmente el cultivo de arroz, batata y mijo, complementada con la recolección y la pesca. Las aldeas Li suelen estar organizadas en clanes, con una fuerte cohesión social y un profundo respeto por los ancianos y los antepasados. Sus viviendas, construidas con bambú, madera y hojas de palma, reflejan una adaptación funcional al entorno tropical.

En el ámbito espiritual, los Li practican creencias animistas centradas en la veneración de los ancestros y de los espíritus de la naturaleza. Montañas, ríos y bosques son considerados espacios sagrados, y los rituales desempeñan un papel clave en el mantenimiento del equilibrio entre la comunidad y su entorno.

En las últimas décadas, el desarrollo turístico de Hainan y la modernización han generado cambios significativos en la vida Li. Si bien han surgido nuevas oportunidades económicas, también existen desafíos en la preservación cultural. Frente a ello, comunidades y autoridades trabajan en la protección del patrimonio, la revitalización lingüística y el desarrollo sostenible, buscando asegurar que la etnia Li continúe siendo una expresión viva de la diversidad cultural china.

Li (黎族, Lízú)