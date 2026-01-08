Lee la edición de enero de la revista China Hoy

La edición de enero de 2026 de la revista China Hoy se presenta bajo el título de "Un vínculo certero", analizando el estado actual de las relaciones entre China y el resto del mundo, con un énfasis especial en América Latina y el Caribe (ALC).

A través de sus diversas secciones, la publicación explora cómo la cooperación estratégica y la apertura económica china están configurando un nuevo panorama global.

En el editorial titulado "Un futuro más prometedor en la nueva era", se destaca la celebración del Congreso Internacional de Estudios Argentinos en China 2025 y el 10.º aniversario del Centro de Estudios Argentinos. Subraya que la relación entra en un nuevo capítulo tras la publicación del tercer "Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe" (ALC), el cual busca construir una comunidad de futuro compartido basada en la solidaridad, el desarrollo y la paz.

El artículo "Un vínculo certero" repasa los 54 años de relaciones diplomáticas entre China y Argentina, destacando cómo el vínculo ha evolucionado de una asociación de cooperación a una estratégica integral.

Asimismo, "La nueva política de China hacia América Latina y el Caribe" examina el tercer documento de política publicado por China el 10 de diciembre de 2025, el cual define a la región como una fuerza relevante del Sur Global.

El artículo "Sabores latinoamericanos en la mesa china" explora la creciente popularidad de productos como las cerezas chilenas, la chía de Bolivia y la quinoa de Perú en China. Describe cómo estos cultivos han pasado de ser ingredientes de moda a formar parte de la dieta cotidiana en muchos hogares chinos, junto con el posicionamiento del café brasileño como un regalo apreciado.

Finalmente, en la sección de patrimonio, se destaca el Khoomei o canto de garganta, una expresión cultural única de Mongolia Interior. El texto "Khoomei mongol" pone en valor la diversidad cultural de China y los esfuerzos por preservar tradiciones ancestrales que forman parte del rico mosaico de civilizaciones que el país busca promover internacionalmente.

Gracias al acuerdo de Efecto China con China Hoy, puedes leer su edición mensual desde Cooperativa:

