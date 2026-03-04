Cable chino: oposición acusa al Gobierno de "maquillar" la realidad y a Boric de "niñerías"

Representantes de la oposición cuestionaron la postura del Presidente Gabriel Boric en medio del quiebre del proceso de traspaso de mando con José Antonio Kast ante una supuesta falta de entrega de información sobre el cable submarino chino.

En El Primer Café, el diputado republicano Benjamín Moreno recordó "la reacción del Presidente Boric con el caso Monsalve, esa conferencia errática, donde algunos calificaban la actitud un poco de histérica, un poco ensimismado. Hay varias similitudes entre los casos, una seguidilla de informaciones medias verdades, cosas falsas y otras cosas que son derechamente mentira".

"Cuando dicen que el 27 de enero se firmó un decreto, ese es un dato duro, y el 21 de febrero dicen que están confeccionando el decreto, o sea, ¿cómo firman un decreto que todavía no existe? Eso es una mentira, más allá de la opinión que pueda tener cada uno", añadió.

Para el parlamentario, "no se está viendo la película completa, acá consistentemente han estado diciendo cosas, en distintas bilaterales, donde han omitido información (...) ganan tratar de vender el cuento de que salió más ordenado de lo que en realidad es, acá han tratado de maquillar cifras (...) el gobierno está maquillando la realidad".

La secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, dijo que "lo que pasó ayer es una manera de profundizar la polarización, no va a haber un buen ánimo en el Congreso, salvo que existan también señales. Yo no sé lo que está pensando el gobierno entrante y las declaraciones de buena fe del gobierno saliente son hasta ahí no más".

"Lo que hemos visto hasta ahora en el traspaso a los ministros es una información muy por encima, en las reuniones bilaterales que ya han habido, independiente de las presidenciales, donde ha sido súper insuficiente", insistió.

Hoffmann recalcó que "queda la sensación de que el Presidente Boric ha tratado de involucrar de alguna manera en esta mala puesta en escena al Presidente Kast, y eso quiebra confianzas (...) el que empezó con esto, que no pasa la información y que lo quiere involucrar, así como un niñito pidiendo perdón, esperando que lo absuelvan, porque lo comentó en voz baja en un mensaje de 15 minutos un tema así de importante, es una niñada del Presidente Boric que es bastante imperdonable".

"No es bueno para la figura presidencial"

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, comentó que "nos ha choqueado de alguna manera cómo se rompe una tradición republicana en este traspaso (...) escucho la conferencia larguísima que da el día de ayer José Antonio Kast y uno empieza a leer determinadas cosas cuando dice 'no confiamos'".

"Que el día antes se instalara que el Presidente Boric le había mentido al país, yo creo que todos nosotros, cuando escucho al próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado, diciendo que el Presidente de la República no ha dicho la verdad, prometo que a mí me entristecía el alma y decía 'esto no puede estar ocurriendo'", lamentó.

Por su parte, el presidente del PPD, Jaime Quintana, aseveró que "esto no es bueno para la figura presidencial en general, no es bueno para el país ni para el próximo gobierno, porque de alguna manera se va a asumir carente de alguna información que es necesaria, el traspaso va más allá de esta señal republicana tradicional, importante, que todos celebramos desde la noche del triunfo en segunda vuelta".

"Por la importancia del cargo, de ambos personeros involucrados en este episodio, tal vez se podría haber hecho un esfuerzo de sus cercanos por haber evitado que esto sucediera", puntualizó.