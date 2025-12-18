El 21 de septiembre de 1976 asesinaron a Orlando Letelier y Ronnie Moffitt en Estados Unidos. En pleno centro de Washington, el exministro de Salvador Allende y uno de los más férreos denunciantes del régimen militar en el exilio es asesinado en un atentado con coche bomba mientras viajaba junto a su secretaria Ronnie Moffitt. A pesar de las pruebas que inculpaban a la Dina y a agentes anticastristas vinculados a la CIA, los tribunales cerraron la causa. En 1995, en un hecho inédito, la Corte Suprema condenó al general en retiro Manuel Contreras y al brigadier Pedro Espinosa como autores intelectuales del asesinato, abriendo por primera vez la posibilidad de enjuiciar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. De nuestros archivos la secuencia de los dos cables internacionales con los que Cooperativa informó a todo el país.

