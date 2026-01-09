La unidad de Hospitalización Domiciliaria del Hospital Padre Hurtado, que asiste a las comunas de San Ramón, La Pintana y La Granja, alcanzó esta semana un logro sin precedentes en la salud pública chilena: la acreditación de la Joint Commission International bajo el programa Home Care.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día de Cooperativa, la doctora María Francisca Rojas, jefa de Hospitalización Domiciliaria del recinto asistencial, explicó que la iniciativa surgió como una respuesta a una necesidad crítica de camas hospitalarias, permitiendo, con el despliegue de un equipo multidisciplinario, trasladar la atención al hogar del paciente.

"Partió con un cupo muy chiquitito, con capacidad de 15 pacientes, y ya después de 15 años atendemos el equivalente a 150 pacientes todos los días (...) Es una satisfacción muy alta, porque atendemos tanto adultos como pediátricos con patologías agudas", valoró la profesional.

Respecto a la acreditación, Rojas explicó que el equipo se embarcó en un "trabajo de un año, muy arduo", que implicó una coordinación con diversas áreas del hospital. En diciembre, dos evaluadores expertos de EE. UU. -uno en hospitalización domiciliaria y otro en calidad- realizaron una inspección minuciosa que terminó por dar la certificación.

LEER ARTICULO COMPLETO