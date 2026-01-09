Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.0°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Hospital Padre Hurtado recibió certificación internacional en atención domiciliaria

Publicado: | Fuente: Cooperativa
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La unidad de Hospitalización Domiciliaria del Hospital Padre Hurtado, que asiste a las comunas de San Ramón, La Pintana y La Granja, alcanzó esta semana un logro sin precedentes en la salud pública chilena: la acreditación de la Joint Commission International bajo el programa Home Care.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día de Cooperativa, la doctora María Francisca Rojas, jefa de Hospitalización Domiciliaria del recinto asistencial, explicó que la iniciativa surgió como una respuesta a una necesidad crítica de camas hospitalarias, permitiendo, con el despliegue de un equipo multidisciplinario, trasladar la atención al hogar del paciente.

"Partió con un cupo muy chiquitito, con capacidad de 15 pacientes, y ya después de 15 años atendemos el equivalente a 150 pacientes todos los días (...) Es una satisfacción muy alta, porque atendemos tanto adultos como pediátricos con patologías agudas", valoró la profesional.

Respecto a la acreditación, Rojas explicó que el equipo se embarcó en un "trabajo de un año, muy arduo", que implicó una coordinación con diversas áreas del hospital. En diciembre, dos evaluadores expertos de EE. UU. -uno en hospitalización domiciliaria y otro en calidad- realizaron una inspección minuciosa que terminó por dar la certificación.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados