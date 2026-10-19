CGE activa plan de acción preventivo ante sistema frontal que afectará desde Coquimbo a Biobío

Ante las proyecciones de un nuevo y extenso sistema frontal que afectará a gran parte del país, que traería lluvias, tormentas eléctricas, viento y granizo, CGE activó su plan preventivo de operaciones para atender de forma más expedita las posibles interrupciones de suministro eléctrico y contingencias entre las regiones de Coquimbo y Biobío.

CGE dispondrá el refuerzo de sus recursos y desplegará brigadas en terreno, dedicadas a la reconstrucción de infraestructura dañada o destruida, para atender las posibles interrupciones de suministro que podrían presentarse durante la duración del sistema frontal.

Victor Balbontín, director de operaciones de CGE, señaló que "las proyecciones meteorológicas y de los servicios de alerta temprana indican que este podría ser un evento climático complejo, por lo que hemos dispuesto la activación de nuestro plan preventivo, reforzando brigadas, centros de operación y las tareas críticas para enfrentar posibles interrupciones de suministro producto de las condiciones climáticas".

Al despliegue de brigadas también se suma la disposición de 225 equipos para generación de respaldo, los que en conjunto tienen capacidad de más de 91 mil kVA. Estos equipos se trasladarán a las zonas más críticas de acuerdo con los pronósticos, para respaldar el suministro a la mayor cantidad de clientes posibles mientras se realizan las labores de reposición del servicio.

Asimismo, la Compañía ha dispuesto personal especializado y generadores para atender los requerimientos de clientes electrodependientes en las comunas bajo su concesión y se encuentra en proceso de contactar directamente a todos los pacientes electrodependientes para garantizar que el generador de respaldo esté operativo y cuente con combustible suficiente frente a eventuales interrupciones del servicio.

En este sentido, CGE cuenta con un número exclusivo para atención de electrodependientes: 800 203 180.

Esto se suma a las actividades ya realizada en el marco del Plan Invierno 2026 el cual consideró más de 170 mil actividades de mantenimiento a lo largo de su zona de concesión, entre revisión de postes, poda de vegetación adyacente a las líneas eléctricas; la revisión de equipos telecomandados; lavado de aislación de estructuras y equipos en diversas zonas y revisión de líneas de media tensión.

CGE recuerda a sus clientes que pueden comunicarse con la compañía a través del Fono Clientes gratuito 800 800 767, el número de Whatsapp +569 895 68 479, la aplicación 1Click CGE y la página web www.cge.cl.

Este es un contenido presentado por CGE.