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Tópicos: País | FF.AA. y de Orden | Carabineros

Cámara aprobó el proyecto que moderniza Carabineros con alzas de sueldo e incentivos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La iniciativa, que propone beneficios económicos y modifica normas de ingreso y permanencia en la institución, obtuvo 141 votos a favor y ninguno en contra.

Ahora volverá a ser analizada por el Senado para su tercer trámite constitucional antes de convertirse en ley.

Cámara aprobó el proyecto que moderniza Carabineros con alzas de sueldo e incentivos
 ATON (referencial)

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, valoró la aprobación y la catalogó como una "gran noticia para Carabineros y las familias chilenas".

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La Cámara de Diputados aprobó este martes, en forma unánime, el proyecto de ley que busca modernizar Carabineros con mejoras de sueldo, incentivos, mayores dotaciones, extender la carrera funcionaria para los futuros postulantes y establecer herramientas de gestión de la planta.

La iniciativa contó con 141 votos a favor, ninguno en contra y sin registrar abstenciones, por lo que vuelve al Senado para su tercer trámite constitucional antes de convertirse en ley.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, valoró la aprobación como una "gran noticia para Carabineros y las familias chilenas", destacando que habrá "más recursos pasando de $31 mil millones del proyecto original a más de $106 mil millones en este Gobierno, mejores remuneraciones, mayores incentivos por riesgo y más respaldo para quienes arriesgan su vida protegiendo a Chile".

Alzas de sueldo e incentivos

En concreto, la norma modifica la ley 18.961, orgánica constitucional de Carabineros, para establecer nuevas normativas en materia de formación, ingreso y profesionalización. Entre sus puntos destaca el establecimiento de una modalidad extraordinaria de ingreso para personas que cuenten con títulos profesionales o técnicos.

Asimismo, dispone de un mecanismo para que las primeras antigüedades egresadas de la Escuela de Formación de Carabineros puedan acceder a los cursos oficiales de Orden y Seguridad e Intendencia.

En cuanto a materia remuneracional, la iniciativa incorpora un aumento de las rentas que reciben los alumnos durante su proceso de formación. También permite que los alumnos de cuarto año (carabineros a prueba) reciban una remuneración equivalente al grado 17 de la institución.

El proyecto también aumenta a 41 años el tiempo que pueden permanecer los funcionarios en servicio, mientras que el personal de nombramiento institucional podrá hacerlo hasta los 38 años.

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