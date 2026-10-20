Nuevas salidas del Gobierno: renunciaron seremis de Economía de Aysén y de Hacienda del Biobío

Dos nuevos secretarios regionales ministeriales renunciaron durante las últimas 48 horas, aumentando a 44 las personas que dejaron su cargo en el Gobierno desde el 11 de marzo, cuando asumió la Administración el Presidente José Antonio Kast.

Se trata de Rodrigo Aguilera Silva, quien presentó su renuncia como seremi de Economía de la Región de Aysén, por "motivos estrictamente personales", precisó la institución. La acción tendrá efecto desde el 1 de noviembre de 2026, detalló Emol.

En paralelo, Ronald Ruf presentó su renuncia como seremi de Hacienda de la Región del Biobío. De acuerdo al vocero de Gobierno Daniel Pacheco, la acción responde a una decisión personal, "vinculada al desarrollo de proyectos particulares, y no a una evaluación negativa de su desempeño. Como Gobierno, respetamos esta determinación y agradecemos su compromiso durante el ejercicio".

Ruf señaló al diario El Sur que la decisión la tomó "para retomar el proyecto de vida persona que había definido antes de asumir esta responsabilidad pública", y relevó el trabajo desarrollado durante sus seis meses en funciones, cuyo objetivo fue abordar tareas "con convicción, con el propósito de poner mi experiencia y conocimiento al servicio del Gobierno y del Biobío".

De esa forma, la lista de renuncias al Ejecutivo aumentó en 44 seremis, tres ministros, seis subsecretarios y un delegado presidencial provincial.