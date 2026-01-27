CGE avanza en conexión de clientes en "zona cero" de incendios forestales en la región del Biobío

CGE, compañía de distribución eléctrica, avanza en los trabajos de conexión y recuperación del suministro para los clientes afectados por los incendios forestales en la región del Biobío.

En la denominada "zona cero", que abarca sectores como Lirquén en la comuna de Penco, Punta de Parra en Tomé y Lo Tato en Concepción, entre otros, la compañía ha logrado importantes avances en terreno.

Avances en infraestructura eléctrica de emergencia

Hasta la fecha, CGE ha levantado más de 640 postes, instalado 453 empalmes y habilitado 238 tableros de emergencia en las zonas más afectadas por los siniestros.

"Nuestras brigadas están trabajando a toda máquina, en turnos continuos, para avanzar en la conexión de la mayor cantidad de clientes posibles a las instalaciones de emergencia. Hoy ya tenemos 235 clientes conectados en los sectores de la denominada zona cero de los incendios, y seguimos avanzando para llegar a la mayor cantidad de clientes posibles", señaló Christian Bachur, director regional sur de CGE.

Para apoyar las labores de reconstrucción, CGE desplegó brigadas provenientes de las regiones de Coquimbo, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble. Sumadas a los recursos locales, actualmente más de 350 brigadas trabajan en la zona.

Empalmes de emergencia y apoyo a la reconstrucción

La instalación de empalmes de emergencia permite a las personas y a los organismos de emergencia contar con energía eléctrica para el uso de herramientas clave en la reconstrucción de viviendas.

De acuerdo con un catastro preliminar realizado por las áreas de Distribución y Comercial de CGE, existen aproximadamente 2.500 viviendas siniestradas, entre casas y departamentos, con cerca de 2.494 empalmes destruidos.

"En la medida que hemos ido avanzando en las labores de reconstrucción de la red, también hemos ido dotando a los lugares más afectados de alumbrado de emergencia, algo muy relevante para la seguridad y tranquilidad de las personas", agregó Bachur.

Atención a clientes y apoyo en terreno

Además de los trabajos técnicos, CGE ha desplegado equipos de atención comercial para resolver dudas y realizar trámites en terreno. Entre estas medidas se incluye una Oficina Móvil en Punta de Parra, así como puntos de hidratación equipados con generadores para permitir la carga de celulares y otros equipos.

Recomendaciones de seguridad

CGE reitera el peligro de aproximarse a redes e infraestructura eléctrica dañadas y hace un llamado a sus clientes a adoptar medidas de seguridad para evitar accidentes.

Entre las principales recomendaciones se encuentra no acercarse a conductores o cables dañados o que se encuentren en el suelo, ya que podrían estar energizados.

En caso de emergencia, la empresa solicita comunicarse a través de los siguientes canales:

Teléfono gratuito: 800 800 767

800 800 767 Cuenta de X: @CGE_Clientes

@CGE_Clientes Sitio web: www.cge.cl

www.cge.cl Aplicación móvil: CGE 1click

CGE 1click WhatsApp: +56 9 8956 8479

Este es un contenido presentado por CGE Energía.