CGE da a conocer medidas para clientes afectados por incendios forestales en Biobío

CGE, Compañía General de Electricidad, dio a conocer una serie de medidas comerciales en beneficio de los clientes afectados por los incendios forestales en la región del Biobío, quienes perdieron sus viviendas producto del fuego.

La compañía decidió congelar la facturación por un período de tres meses, con el objetivo de facilitar la reconstrucción de los hogares y la normalización de las actividades. A partir del cuarto mes, y según la última boleta emitida, CGE ofrecerá a los clientes que lo soliciten convenios de pago de hasta 24 meses, sin pie ni intereses.

De acuerdo con el catastro preliminar realizado por las áreas de Distribución y Comercial de CGE, existen aproximadamente 3.500 viviendas siniestradas, entre casas y departamentos.

En paralelo, la empresa continúa trabajando en la reposición de la infraestructura eléctrica dañada o destruida, lo que incluye el levantamiento de postes y la instalación de empalmes y tableros de emergencia en las zonas más afectadas, como Lirquén, en Penco, y Punta de Parra, en Tomé. Estas labores permitirán facilitar los trabajos de construcción de las viviendas de emergencia.

Asimismo, CGE desplegó equipos en terreno para realizar atenciones comerciales y resolver dudas de los clientes. Entre las medidas implementadas se encuentra una Oficina Móvil en Punta de Parra, además de puntos de hidratación equipados con generadores que permiten la carga de celulares y otros equipos en la denominada zona cero.

La compañía también dispuso un número exclusivo de atención para los clientes afectados, el +56 2 2745 6777, donde se pueden resolver dudas relacionadas con la instalación de empalmes y los trabajos en terreno.

Consejo

CGE reiteró el peligro de aproximarse a las redes e infraestructura eléctrica e hizo un llamado a sus clientes a tomar medidas de seguridad para evitar accidentes, como no acercarse a conductores o cables dañados o que se encuentren en el suelo, ya que podrían estar energizados.

En caso de emergencia, la empresa solicitó comunicarse a través del número gratuito 800 800 767, la cuenta de X @CGE_Clientes, la página web www.cge.cl, la aplicación móvil CGE 1click o el número de WhatsApp +56 9 8956 8479.

Este es un contenido presentado por CGE Energía.