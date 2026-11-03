CGE revisará 87.600 postes y despejará 600 kilómetros de vegetación antes del verano

La compañía eléctrica CGE, que atiende a más de 3,4 millones de clientes en 12 regiones del país, desarrolla un plan de mantenimiento preventivo de sus instalaciones de cara al verano 2026/2027.

El llamado Plan Verano CGE contempla a la fecha casi 100 mil actividades en terreno, ejecutadas desde septiembre por brigadas especializadas, como equipos de control de vegetación y de reemplazo de infraestructura, en toda la zona de concesión de la distribuidora, entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía.

Víctor Balbontín, director de Operaciones de CGE, explicó: "El Plan Verano CGE se enmarca en una estrategia anual de prevención, donde en la época estival, debido al aumento de temperaturas y del incremento de la demanda eléctrica en ciertas zonas, la compañía busca minimizar las interrupciones de suministro, tener una mayor coordinación con las autoridades y una atención más rápida de las emergencias en caso de que ocurran. A esto se suman las condiciones climáticas que se están anticipando particularmente para este verano, con olas de calor y posibles temperaturas extremas en algunas zonas".

Revisión de postes por región

Entre las principales tareas del plan está la revisión de 87.600 postes para detectar posibles hallazgos en las redes. Esta es la distribución por región:

Región Postes revisados Maule 26.600 O'Higgins 25.100 La Araucanía 8.700 Coquimbo 7.500 Biobío 6.200 Metropolitana 5.600 Ñuble 5.200 Valparaíso 2.700 Total 87.600

Poda y tala de árboles

El despeje de vegetación cercana a las líneas eléctricas es una de las labores que requieren mayor despliegue de personal y recursos. Para esta temporada, la empresa realizará trabajos de poda y tala en 600 kilómetros lineales.

"CGE ha realizado labores de poda de vegetación y tala de árboles entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía y ha recorrido más de 7.000 kilómetros de redes de media tensión para ser revisadas e inspeccionadas. Si pusiéramos uno al lado del otro todos los árboles que hemos talado se cubrirían más de 600 kilómetros, la distancia entre Santiago y Victoria, en La Araucanía, o Santiago y Domeyko, en Atacama. Esa es la dimensión del trabajo que se ha realizado", sostuvo Balbontín.

Durante el proceso, la compañía detectó más de 27 mil puntos con árboles de gran tamaño ubicados fuera de la franja de seguridad y con posibilidad de caer sobre las redes eléctricas. Por ello, envió cartas a los propietarios de esos predios para que se encarguen de su mantenimiento.

"Es importante que los dueños de estos árboles se hagan cargo de la poda, y en caso de ser necesario, de la tala de estos individuos arbóreos, ya que su eventual caída sobre las redes eléctricas es uno de los principales riesgos que podemos tener durante este verano", aseguró el ejecutivo.

Infraestructura y equipos de respaldo

En paralelo, personal técnico realiza la inspección y resolución de hallazgos en redes, transformadores, reconectadores y otros equipos clave, con el apoyo de cámaras termográficas y drones. A esto se suman labores específicas de lavado de aislación.

CGE cuenta además con 277 equipos de respaldo móviles, con capacidades de entre 10 kVA y 2.000 kVA, que pueden trasladarse a distintos puntos del territorio en caso de contingencia. En conjunto, suman una capacidad de 93.440 kVA, suficiente para abastecer a unos 100 mil clientes.

Finalmente, ejecutivos de la compañía recorren las regiones entre Coquimbo y La Araucanía para presentar los detalles del plan a las autoridades locales. La empresa espera concretar 173 reuniones en las regiones y comunas donde se focaliza el Plan Verano.

Este es un contenido presentado por CGE.