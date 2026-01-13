CGE y Universidad de Chile materializan importante convenio de colaboración técnica y académica

CGE, compañía distribuidora eléctrica que presta servicio a más de 3,3 millones de clientes entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía, firmó un importante convenio de colaboración técnica y académica con la Universidad de Chile.

Este convenio es de gran relevancia para ambas instituciones, ya que permite acercar al sector privado y la academia, además de desarrollar en conjunto iniciativas orientadas a potenciar la cooperación técnica, la investigación, las asesorías y otras actividades. Asimismo, considera la implementación de programas de prácticas profesionales, becas y el desarrollo de proyectos, preferentemente en materia de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Al mismo tiempo, el acuerdo entre CGE y la Universidad de Chile propicia la participación de ejecutivos y profesionales de la compañía en actividades académicas, como cursos, charlas y acciones docentes dirigidas a estudiantes. También permitirá a la Universidad de Chile fortalecer su formación de pregrado, postgrado y postítulo, incluyendo el desarrollo de estudios e investigaciones académicas vinculadas al área de la distribución eléctrica y las tecnologías de las comunicaciones, con el objetivo de llevar a cabo diversos proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica.

Estas iniciativas se enmarcan en la Política de Responsabilidad Corporativa de CGE, que busca establecer relaciones de confianza, estables, sólidas y de beneficio mutuo con sus grupos de interés. En este ámbito, uno de sus principios de actuación es el compromiso con el desarrollo económico y social de las regiones en las que desarrolla sus actividades, aportando conocimientos, capacidad de gestión y creatividad, además de destinar parte de sus beneficios a la inversión social.

La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, destacó que se trata del convenio "más amplio e integral" que la institución ha firmado con una compañía, ya que aborda "toda la extensión de las funciones universitarias: la formación en todos sus niveles, la investigación, la innovación y el compromiso y vínculo con el medio".

"La investigación está en el centro de nuestro quehacer, pero sin duda el vínculo y la ampliación de capacidades son muy importantes y, en ese sentido, resulta fundamental trabajar con el mundo empresarial, como es el caso de CGE. También es muy relevante la forma, ya que ha existido un trabajo académico profundo y equilibrado entre ambas instituciones, donde ambas tienen algo que entregar y donde existe respeto y valoración mutua", agregó.

Por su parte, el gerente general de CGE, Iván Quezada, señaló que "con la firma de este convenio tenemos la oportunidad de compartir conocimientos, acercarnos a los académicos y también conocer e incorporar estudiantes de esta casa de estudios, la más antigua y tradicional del país, a través de prácticas y programas de reclutamiento de jóvenes talentos para la compañía. Tenemos una gran oportunidad como CGE de ser un socio estratégico de esta institución. Además, este acuerdo nos permite colaborar con el entorno y formar parte de esta institución y, a través de ella, de la comunidad".

El convenio de colaboración entre CGE y la Universidad de Chile tendrá una duración de cinco años y podrá ser renovado automáticamente por el mismo período.

La Universidad de Chile fue fundada el 19 de noviembre de 1842 y es la institución de educación superior más antigua del país, heredera de la Real Universidad de San Felipe. Actualmente cuenta con más de 47.000 estudiantes de pregrado, magíster y doctorado.

