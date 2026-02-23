Programa Ilumina de CGE benefició a casi 1.500 personas en 2025

CGE, compañía de distribución eléctrica, dio un nuevo paso en el reforzamiento de su compromiso con las comunidades donde está inserta y presta servicio, consolidando sus actividades de compromiso social al alero de su exitoso Programa Ilumina.

Reflejo de lo anterior es que en 2025, la Compañía desarrolló 41 actividades dentro de su estrategia de compromiso social a lo laro de su zona de concesión, que abarca 169 comunas entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía.

Estas actividades beneficiaron directamente a 1.446 personas, a través de la formación de mujeres jefas de hogar, taller de electricistas linieros, cursos de alfabetización digital para adultos mayores, visitas y prácticas técnicas en el patio de entrenamiento en Rancagua, implementación de laboratorios de ensayo en liceos técnicos con la especialidad de electricidad y vinculación con entidades académicas como es la Universidad de Concepción y Universidad de Chile.

Desde su creación en 2017 a la fecha, el Programa Ilumina ha apoyado la educación de jóvenes en el rubro eléctrico, ampliando este año su ámbito de acción a la formación de las personas en todas las etapas de su vida, sin distinción de edades, lo que demuestra el compromiso que tiene CGE con sus comunidades y entorno.

Carolina León, directora de Servicios Centralizados de CGE, señaló que "el Programa Ilumina es uno de los más exitosos que ha tenido CGE y ya cumplió ocho años entregando herramientas de desarrollo a las comunidades. A través de este programa buscamos ser parte activa del crecimiento de las personas, principalmente en el ámbito educativo, que nos permitan profundizar nuestra relación con los más de 3,3 millones de usuarios a los cuales brindamos servicio a lo largo de nuestra zona de concesión".

Los beneficiarios han sido capacitados en oficios que beneficien su empleabilidad, los que en su gran mayoría han tenido una alta tasa de inserción laboral de las personas y de inclusión social en el caso de los adultos mayores. "Estamos convencidos que la educación es la puerta de desarrollo de las personas, sus familias y entorno", destacó León.

Paralelamente, se han concretado aportes a fundaciones ligadas a la educación, como son Fundación Nocedal, Fundación Chile Dual y la Fundación Thinsgua, y alianzas estratégicas con la Universidad de Concepción, en particular con su departamento de Ingeniería Eléctrica, con quienes se han realizado seminarios, foros de discusión e intercambio de experiencias innovadoras y ahora último también con la Universidad de Chile.

"En este sentido, nuestro objetivo, y también misión, es ampliar estos acuerdos a más universidades chilenas, y estamos trabajando activamente para ello", señaló la ejecutiva.

Para CGE, mantener vigente el Programa Ilumina es uno de sus objetivos más grandes en compromiso social, ya que permitirá a la compañía ser un aporte concreto y real para el desarrollo de las personas que habitan en las regiones donde opera.

