Puerto Williams avanza en autonomía energética tras aprobación de central generadora de EDELMAG

El proyecto Minicentral Hidroeléctrica de pasada en el río Guerrico de EDELMAG, que devolverá el 100% del agua al cauce original en calidad y cantidad, recibió la

aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes, lo que es un paso clave hacia la autonomía y la diversificación de la matriz energética local y la transición hacia fuentes de energía renovable y sostenible.

"Se obtuvo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), luego de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que refleja el trabajo serio y el compromiso de EDELMAG por ofrecer a la comunidad un abastecimiento de energía eléctrica confiable, continuo y sostenible", expresó Miguel Castillo, Gerente General de EDELMAG.

Castillo agregó que "Valoramos el trabajo realizado por el SEA, los distintos organismos evaluadores y el COEVA, que han permitido finalizar con la aprobación de un proyecto de gran nivel, que ahora debemos gestionar para la aprobación en la Comisión Nacional de Energía para materializar su construcción".

En la misma línea, el seremi de Energía, Sergio Cuitiño, declaró que "estamos muy contentos de que este tipo de proyectos se desarrollen en la región, porque son iniciativas que son amigables con el medio ambiente, utilizan recursos naturales y ayudan a entregar mayor autonomía energética a zonas aisladas. Queremos felicitar a EDELMAG porque fue un proyecto que demuestra la responsabilidad social que tiene la empresa y que recalca el gran trabajo que realizan".

Por su parte, el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó que "para una comuna que está creciendo, la instalación de una central hidroeléctrica de paso (o de pasada), es crucial para la comunidad porque genera energía limpia y renovable. Esto aporta independencia energética, disminuye costos de electricidad, crea empleo local, fomenta la inversión en infraestructura y mejora la sostenibilidad ambiental al reducir la huella de carbono, el municipio confía en este proyecto, y en el futuro con la electromovilidad".

La Minicentral, que estará ubicada a aproximadamente 18 km al oeste de Puerto Williams y que inició sus estudios finales durante el 2023, comprende la construcción y operación de una hidroeléctrica de pasada, lo que significa que aprovechará el caudal natural del río Guerrico para generar energía eléctrica sin acumulación de agua en embalses.

Asimismo, este proyecto permitirá una reducción significativa de las emisiones de CO 2 , al sustituir, en parte, la generación eléctrica actualmente basada en motores a diésel. De igual forma, contribuirá a fortalecer la autonomía energética de Puerto Williams mediante el aprovechamiento de recursos energéticos locales y dejar de depender 100% del abastecimiento de combustibles fósiles provenientes del territorio continental.

Todo esto, permitirá un suministro más seguro y con mayor autonomía energética local, lo que significa, entre otras cosas, menor dependencia de factores externos, responder mejor ante emergencias y planificar el crecimiento de la comuna con mayor certeza.

Con una potencia nominal de 1 MW, la futura central estará conectada a una línea de transmisión de 13,2 kV, integrándose al sistema eléctrico de Puerto Williams y contribuyendo a satisfacer parte importante de la demanda energética de la ciudad y sus alrededores con energía limpia.

La inversión de esta iniciativa bordea los ocho millones de dólares y se espera un financiamiento público privado de parte del Gobierno Regional de Magallanes mediante el Plan Especial de Zonas Extremas (PEDZE).

Este es un contenido presentado por CGE.