Femcine traerá lo mejor del Festival Female Eye de Canadá

En sus 10 años de actividad ininterrumpida, el Festival Cine de Mujeres (Femcine) ha trazado alianzas y buenas relaciones con otros eventos similares que se realizan a lo largo del mundo.

Uno de ellos es Female Eye, festival canadiense que tuvo su primera edición el año 2001, en Toronto, y que con los años se ha consagrado como una de las plataformas más importantes a nivel mundial para la exhibición y el diálogo en torno al cine hecho por mujeres.

Este año, con la presencia de su directora Leslie Ann Coles, Femcine acogerá una selección de películas que han sido proyectadas en el festival.

El Foco Female Eye será una gran oportunidad para apreciar seis películas realizadas en Canadá, que demuestran las inquietudes, miradas y sensibilidades del cine contemporáneo hecho por mujeres.

"Existe un centenar de festivales de cine de mujeres en el mundo y nos parece que es muy enriquecedor poder vincularnos con ellos para generar puentes entre los cines locales e intercambios que puedan abrir las posibilidades de nuestras realizadoras y nuestro público", destacó Antonella Estévez, directora de Femcine.

"En 2019 como Femcine pudimos participar de un encuentro de festivales de cine de mujeres en Ankara, Turquía, y allí conocimos del trabajo de Female Eye de Canadá. Quedamos muy impresionadas por la fuerza e influencia de este evento -que en 2020 cumplirá 18 años- y nos pareció que la presencia de su directora en Femcine, presentando una selección de la programación de este festival, sería de mucho interés para conocer lo que están haciendo las cineastas en Canadá y para enriquecer el panorama y los intercambios posibles con nuestras realizadoras", agregó la académica.

Leslie Ann Coles, reconocida además como realizadora y performer, tendrá también un encuentro con realizadoras en el marco de Femcine Industria, el jueves 19 de marzo, a las 16:00 hrs. en el GAM, donde compartirá con la audiencia claves para el desarrollo, producción y distribución de cine hecho por mujeres.

Acosos, matrimonios forzados y fantasías: 6 películas fundamentales

Las obras cinematográficas, que serán presentados por Leslie Ann Coles en el Foco Female Eye, reflejan problemáticas de género desde distintas miradas y sensibilidades y la programación incluye cuatro cortos de ficción, un documental y una cinta animada.

La muestra se proyectará en dos fechas y sedes:

Miércoles 18 de marzo, 19:30 horas en el Centro Cultural de España

Viernes 20 de marzo, 16:00 horas en la Biblioteca Nicanor Parra

"Ange & Ovni", de Sandrine Béchade

Reparto: Lénie B. Desrosiers, Loka Pelletier, Hélène Florent, Marcel Sabourin, Charles Lafortune, Devi Julia Pelletier, Yanice B. Desrosiers, Myryam Huard. 19', Canadá, 2018.

Lili no se parece en nada a su familia: su hermana es patética y su madre piensa que está loca. Cuando conoce a The Martian, un adolescente inadaptado, crean un vínculo desde sus mundos imaginarios.

"Kalopsia", de Sierra Parr

Reparto: Eric Grier, Andrew Iles. 10', Canadá, 2019.

Una batalla interna entre el amor y las pérdidas desencadena los sueños recurrentes que manipulan la percepción de la realidad de una joven mujer.

"My life, my community, my Ontario", de Leslie Ann Coles

40', Canadá.

Este documental se gestó en medio del festival. Aborda la violencia sexual y el acoso contra las mujeres indígenas en Ontario. Estudiantes nativas y no nativas de 13 a 21 años trabajaron con ex directoras y artistas del festival, junto a consejeros de agresión sexual y ancianos de la comunidad, en un taller de artes integrales, en el que los estudiantes y socios de la comunidad participaron en talla de piedras de jabón, fabricación de máscaras y movimiento creativo, proceso que fue filmado y fotografiado.

"Turkish Mesir Macunu", de Sibel Guvenc

Reparto: Selin Goren, Can Komleksiz , Leyla Batgi, Simla Civelek, Selma Civak. 17', Canadá, 2019.

En la primera noche de un matrimonio arreglado en una pequeña ciudad turca, una joven novia ansía ir a Estambul para mostrar la sábana con su sangre virgen a sus tías que esperan impacientes. Todo esto parece bastante fácil, pero hay un problema...el novio es impotente.

"Woman in Stall", de Madeleine Sims-Fewer

Reparto: Ben Kerfoot, Madeleine Sims-Fewer. 10', Canadá, 2019.

Una mujer se encuentra atrapada en un baño con un hombre cuyas intenciones no están totalmente claras.

"Wunderkammer", de Jennifer Linton

5', Canadá, 2018.

El gabinete de curiosidades de Madelaine contenía una colección de maravillas para deleitar y horrorizar. Un día, un artículo misterioso en su gabinete llama su atención. Una fantasía animada con tintes oscuros que explora lo erótico-grotesco.

Femcine, Festival Cine de Mujeres, es un proyecto financiado por Fondos Cultura, Convocatoria 2020, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El Femcine 2020 tiene entrada liberada y sus seden son:

Cineteca Nacional de Chile del Centro Cultural La Moneda

Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)

Centro Cultural de España en Chile

Centro Cultural Matucana 100

Biblioteca Nicanor Parra en la Universidad Diego Portales

Sala Enrique Sazié en la Casa Central de la Universidad de Chile

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

Además, se realizarán actividades de extensión en el Teatro Centro Cultural de San Joaquín, Teatro Corporación de Recoleta, Junta de Vecinos Bellavista 35 de Recoleta, Centro Cívico Cultural y Microcine Casa de la Cultura Anselmo Cádiz, ambos en El Bosque.

