Anuel AA hace doble sold out en Chile y suma tercera fecha

El regreso de Anuel AA a Chile desató una verdadera locura entre sus fanáticos y volvió a demostrar el peso de su nombre en la escena local.

En cuestión de minutos tras habilitarse la venta de entradas, el fenómeno puertorriqueño logró un impresionante e inapelable sold out para sus dos primeros conciertos en Santiago, programados para los días 13 y 14 de diciembre en el Movistar Arena.

La expectación por ver nuevamente al líder del movimiento urbano se hizo sentir desde el primer segundo.

Tras el anuncio oficial de su gira, la respuesta de los fanáticos locales fue inmediata: decenas de miles de personas se conectaron simultáneamente al sistema Puntoticket, generando extensas filas virtuales y arrasando con todas las localidades disponibles en tiempo récord.

Nueva fecha confirmada

Ante el brutal éxito de ventas y la enorme cantidad de personas que quedaron fuera de las dos primeras jornadas, la producción escuchó el llamado de los seguidores. Anuel AA anunció oficialmente una tercera fecha en el Movistar Arena para el viernes 18 de diciembre.

La venta de entradas para todo público para este nuevo concierto estará disponible este martes a partir de las 18:00 horas a través de Puntoticket.

Con este hito, Emmanuel Gazmey Santiago, más conocido como Anuel AA, reafirma el fuerte lazo que lo une con el público chileno, una de las audiencias que históricamente más consume, respalda y comparte su música a nivel mundial a través de plataformas digitales. Chile siempre ha sido una plaza clave en su carrera, y la velocidad con la que se vendieron las entradas es reflejo de una lealtad que sigue intacta.

Las noches del 13, 14 y ahora también del viernes 18 de diciembre prometen ser un despliegue de alta energía. El artista repasará himnos de sus inicios que marcaron la historia del trap, como "Sola", "La Ocasión" y "Ayer", además de los hits globales que lo consolidaron en lo más alto de los rankings, entre ellos "Ella Quiere Beber", "China", "Secreto" y "Amanece". Tampoco faltará espacio para sus lanzamientos más recientes, asegurando un repertorio contundente para sus fieles seguidores.

Desde Iguana Producciones adelantaron que ya se trabaja en una puesta en escena de primer nivel técnico para cumplir con las expectativas. A su vez, agradecieron enormemente el apoyo incondicional del público y comunicaron que próximamente entregarán información detallada sobre horarios de apertura de puertas, accesos y recomendaciones de seguridad para que cada jornada sea una verdadera fiesta.

Para más información y novedades sobre los conciertos, los fanáticos pueden seguir las redes sociales oficiales de Iguana Producciones y los canales de Puntoticket.

Este es un contenido presentado por Iguana.< /p