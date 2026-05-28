Proyecto de reconstrucción: Quiroz se abre a nuevas modificaciones y espera despacho en julio

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, planteó la posibilidad de presentar nuevas modificaciones al proyecto de reconstrucción que se debate en el Congreso, el que espera esté despachado en julio próximo.

Este miércoles, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, se abrió a la opción de disminuir los 25 años propuestos de invariabilidad tributaria o a bajar el monto destinado al crédito al empleo, ante los problemas en la situación fiscal.

Sobre estas declaraciones, Quiroz plantéo que "nosotros hemos siempre conversado opciones de ajustar esa norma, nos parece que la invariabilidad sí es fundamental, es fundamental dar certezas hacia adelante, pero desde luego a nivel paramétrico, que se puede cambiar una variable en una dirección u otra, acentuar una más, aligerar una menos, esas conversaciones siempre van a estar disponibles".

"Yo creo que el país no puede esperar, el tiempo para conversar se mide en horas, no en días o semanas. El ideal nuestro es que en julio esto quede despachado", añadió.