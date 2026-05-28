Senadora Gatica (RN): Quiroz tiene expertise en los números, pero le falta sentido social

La senadora María José Gatica (RN), integrante de la Comisión de Hacienda del Senado, cuestionó la gestión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al asegurar que posee un destacado manejo técnico de la economía, pero que carece de "sentido social" al aplicar recortes presupuestarios que afectan directamente a la ciudadanía.

En El Primer Café de Cooperativa, la parlamentaria oficialista fue consultada por su emplazamiento al jefe de la billetera fiscal, a quien llamó a "bajarse del pedestal" y acusó de poner en riesgo el capital político del Presidente José Antonio Kast por el ajuste del 2,5% al Ministerio de Salud.

"Los ministros más políticos tratan de colocar paños fríos y de poder consensuar puntos en donde tengamos consenso para avanzar. Esa reflexión yo la atribuyo, y mando ese mensaje directamente, para que el ministro de Hacienda entienda de que una cosa son los números, y en eso lo felicito porque él tiene un expertise en lo económico, pero lamentablemente le falta sentido social", fustigó.

"Por ejemplo, cuando se les sugiere a los ministerios hacer un ajuste de presupuesto, un recorte de presupuesto del 3%, perfecto, hay ministerios donde sí se puede ajustar el cinturón y hacer ajustes. Pero hay ministerios donde no, porque tienen un impacto social que es profundo y muy fuerte, como es el Ministerio de Salud", explicó la legisladora.

"Entonces, cuando le digo que (a Quiroz) se baje del pedestal lo digo con mucho respeto y en el sentido de que hay que conversar: hay que bajar lo que se trabaja en la oficina, lo que se escribe en el papel, y hacer esta bajada en el impacto político que tiene en la calle, en el impacto con sentido social que debe tener el efecto de estos números", puntualizó.

"Banalización de la discusión fiscal": Las miradas de los economistas a la gestión de Quiroz

Los economistas del panel expusieron sus miradas frente a la gestión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la reciente polémica con el extitular de la cartera Nicolás Grau sobre el último Informe de Finanzas Públicas (IFP).

El exministro de economía Álvaro García planteó que "el supuesto error de los 10 millones, ahí hay un manifiesto error del ministro Quiroz. Lo que hace el ministro Quiroz es decir: 'el déficit fue de 13.000, la deuda aumentó en 3.000, por lo tanto nos faltan 10 mil".

"Pero se equivoca respecto a su propio informe, que reconoce que el déficit no se traduce automáticamente en la deuda pública, porque su relación con el PIB le afectan muchas otras variables, que él las enuncia, pero no las considera. Afortunadamente el ministro Quiroz ya está retrocediendo, no está hablando de un error, y por ya segunda o tercera vez creo que se apresura al llegar a conclusiones", reprochó.

Por su parte, el economista de la Universidad Adolfo Ibález Raphael Bergoeing señaló que "el gran problema acá es que el proyecto, que tiene elementos que apuntan al crecimiento de largo plazo pero que en lo inmediato significan menos recaudación".

"El Gobierno, si es que no es capaz de manejar eso, reconoce que va a seguir amarrado al desafío de recuperar cierta sostenibilidad fiscal en la trayectoria. Están en una especie de 'zapato chino', está entrampado el Gobierno y va a tener que ser capaz convencernos de que es capaz de hacer los ajustes", subrayó.

En tanto, el economista Rodrigo Echecopar (FA) afirmó que "el exministro Nicolás Grau ha explicado que no hubo sobreestimación. Esto demuestra que nuestro balance no era tan insostenible como nos imaginábamos. Entonces, mi impresión es que estamos corriendo un riesgo que es de otras características y que es la banalización de la discusión fiscal".

Finalmente, el economista Gustavo Díaz (RN) sostuvo que "no me atrevería a calificar esto como algo intencionado, todo lo contrario, esto es un error más que nada. Creo que hay que analizar con claridad cuáles son los criterios con los cuales se construyeron esas cifras. Los criterios de largo plazo pueden ir cambiando".