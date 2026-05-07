La Reina del Flow en concierto: el fenómeno global que saltó desde la pantalla llega a Chile

Caracol Televisión y Fénix Entertainment confirmaron oficialmente el desembarco en Latinoamérica de La Reina del Flow y anunciaron sus primeras fechas.

Tras el éxito arrasador de su paso por Europa, con funciones completamente sold out en ciudades como Madrid y una gira en expansión que recorrerá 13 ciudades de España durante junio y julio, inicia una nueva etapa internacional.

La primera parada será Chile, donde el espectáculo tendrá una de sus presentaciones más esperadas el próximo 3 de septiembre en el Movistar Arena de Santiago, marcando el inicio de una nueva fase para esta producción, que ya se consolida como un fenómeno global.

Se trata de un show en vivo que lleva al escenario el fenómeno musical que conquistó al mundo, integrando música, historia y personajes en una experiencia única que conecta con millones de fans.

Las entradas estarán disponibles a través de PuntoTicket desde el 8 de mayo a las 13:00 horas.

La historia que lo originó todo

La historia de Yeimy Montoya cobra vida junto a uno de los personajes más icónicos de la serie: Charly Flow, figura clave en un relato marcado por la traición, el poder y la redención.

Lo que comenzó como una historia de injusticia se transforma en un enfrentamiento emocional y musical entre dos mundos que colisionan sobre el escenario.

Un viaje que va desde las calles de Medellín hasta escenarios globales, donde la música no solo cuenta la historia… la intensifica, la desafía y la redefine.

Del contenido al escenario

Sobre el escenario, el elenco da vida a un espectáculo de alto nivel donde Charly Flow toma un rol protagónico, llevando su energía, actitud y presencia a una puesta en escena impactante.

Con visuales envolventes, sonido en vivo y una narrativa potente, cada momento está diseñado para conectar directamente con la historia que conquistó al mundo.

En este show, el público no solo será espectador… será parte de la historia.

Los talentos en escena

Carlos Torres — Charly

— Charly Majo Vargas — Yeimy Montoya

— Yeimy Montoya Juan Manuel Restrepo — Pez Koi

— Pez Koi Kevin Bury — Cris Vega

— Cris Vega Juan Palau — Drama Key

— Drama Key Jay Torres — Yoni Trejos

El espectáculo contará con un repertorio en vivo que incluirá los temas más reconocidos de la serie, canciones que acumulan millones de reproducciones a nivel global.

Este es un contenido presentado por Fenix.