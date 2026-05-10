El presidente ruso, Vladímir Putin, sufrió el sábado un duro revés para su castigada imagen tras más de cuatro años de guerra en Ucrania, al presidir el desfile del Día de la Victoria más descafeinado en casi 20 años, pese a la breve tregua acordada con la mediación de Estados Unidos.

Con ocasión del 81 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, por el empedrado de la plaza Roja no marcharon ni tanques, ni piezas de artillería, ni misiles intercontinentales, supuestamente debido a la "amenaza terrorista" de Ucrania, cuyos drones aterrorizan desde hace meses la geografía nacional.

La parada duró sólo 45 minutos -lo que la convierte en la más corta en muchos años- ya que no rodó el armamento pesado (algo que no ocurría desde 2007) y tampoco desfilaron los cadetes.

De la treintena de líderes que acudieron a la histórica plaza en el 80° aniversario, los mandatarios se redujeron a cinco: Bielorrusia, Malasia, Laos, Kazajistán y Uzbekistán.

Según la prensa local, a la parada fueron invitados los principales altos cargos del país, pero no hubo lugar ni para ministros ni para diputados.

La única novedad en el desfile fue la presencia, por primera vez, de soldados del Ejército Popular de Corea, que combatieron en las filas del Ejército ruso en la batalla de Kursk, región rusa ocupada durante varios meses por las tropas ucranianas.

Putin llegó a tan señalada fecha más debilitado que nunca, ya que sus índices de popularidad son los más bajos desde 2022 y cada vez son más intensos los rumores de luchas intestinas entre los diferentes clanes que rodean al Kremlin.

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