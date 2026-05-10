Tres ancianos murieron en un incendio en San Joaquín: Tenían 84, 89 y 90 años

Un gran incendio que consumió una casa por completo y se propagó a otras dos dejó a tres personas fallecidas y dos lesionados en la esquina de calle Dolores con Cariquima, en la capitalina comuna de San Joaquín.

Según informó Bomberos, las víctimas corresponden a tres adultos mayores de 90, 89 y 84 años, quienes no lograron escapar de las llamas que se propagaron por los dos pisos del domicilio afectado, construido con material ligero.

Otras dos personas que se encontraban al interior de la vivienda alcanzaron a huir durante la emergencia, pero resultaron con diversas quemaduras. Una de ellas fue trasladada hasta el Hospital Barros Luco, donde se encuentra recibiendo atención médica.



Luis Aragón, segundo comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitano, detalló que el fuego también "se propagó a otras dos viviendas, que solamente sufrieron daño en un 20%, y la casa principal fue con pérdida total. Trabajaron alrededor de 100 bomberos en ocho compañías y 11 carros de bomberos".

"Había cinco personas al interior de la vivienda, dos de las cuales pudieron evacuar antes de la llegada de Bomberos y tres que no pudieron ser rescatadas dada las condiciones del incendio al momento de la llegada de Bomberos. Las condiciones no eran las propicias para poder realizar maniobras de búsqueda de personas en el interior", agregó el voluntario.

El Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos trabaja en el lugar para realizar los peritajes correspondientes y esclarecer el origen del siniestro.