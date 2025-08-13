Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago20.0°
Humedad49%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Corporativo | Noticias | Presentado por

Este feriado, viaja tranquilo con el seguro de auto Consorcio

Publicado:
| Periodista Digital:

Asegura tu próximo viaje con respaldo y asistencia en todo momento. Este feriado, revisa tu plan y descubre cómo el seguro de auto Consorcio te acompaña en cada kilómetro.

Este feriado, viaja tranquilo con el seguro de auto Consorcio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El 15 de agosto es feriado y muchos ya están planificando una escapada. Aunque el foco suele estar en el destino, hay algo que conviene revisar antes de partir: ¿qué tan preparado estás si algo falla en el camino?

No hace falta ir muy lejos para que aparezcan imprevistos. Una batería descargada, una panne o un neumático pinchado pueden cambiar todos los planes. En esos momentos, lo que marca la diferencia es contar con una solución rápida y efectiva.

Por eso, tener un seguro que incluya servicio de grúas, asistencia en ruta o reparación in situ es clave. En Consorcio, además de esas asistencias, cuentas con atención 24/7, contratación 100% online y un equipo que responde con claridad cuando más lo necesitas.

No todos los seguros entregan lo mismo, ni todas las compañías funcionan igual. Guiarse solo por el precio o por las coberturas puede ser un error si no revisas bien qué incluye y cómo opera en la práctica. Por eso, también vale la pena considerar la experiencia y solidez de la aseguradora.

Con más de 100 años en el mercado, Consorcio ofrece alternativas adaptadas a distintas necesidades, con procesos simples, atención cercana y soluciones rápidas.

Hoy es un buen momento para revisar tu plan actual, evaluar nuevas opciones y salir con la tranquilidad de estar protegido. Cotiza y contrata en consorcio.cl/seguro-automotriz.

Este es un contenido presentado por Consorcio. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada