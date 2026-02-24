HONOR Magic V6 establece un nuevo estándar en durabilidad para smartphones plegables

HONOR presenta los avances en durabilidad de HONOR Magic V6, un teléfono que alcanza nuevos niveles de resistencia sin perder su perfil ultradelgado. Al combinar materiales de alto rendimiento con ingeniería pionera, HONOR Magic V6 demuestra que un diseño excepcionalmente delgado no tiene por qué ser poco resistente.

Para demostrarlo, HONOR realizó un desafío extremo donde el modelo funcionó como mecanismo de soporte principal de una tirolina, que pudo sostener el peso de una persona mientras cruzaba un lago, evidenciando la superioridad en hardware del dispositivo.

Características de durabilidad de HONOR Magic V

Certificaciones IP68 e IP69 : es el único plegable en alcanzar los niveles IP68 e IP69 de resistencia al polvo y al agua hasta el momento.

: es el único plegable en alcanzar los niveles IP68 e IP69 de resistencia al polvo y al agua hasta el momento. Bisagra de HONOR Super Steel de 2800MPa : el material principal de la integridad estructural de la bisagra es HONOR Super Steel de 2800MPa, reconocido como el acero especial más resistente del mercado.

: el material principal de la integridad estructural de la bisagra es HONOR Super Steel de 2800MPa, reconocido como el acero especial más resistente del mercado. Pantallas anti-rayaduras, anti-desgaste y anti-reflejo: HONOR Magic V6 lidera la industria con la tasa de reflejo más baja (1.5%) y la mayor resistencia al desgaste. La pantalla interna combina cristal UTG robusto con recubrimientos especializados de baja reflectividad, manteniendo la claridad visual mientras ofrece resistencia a altos impactos.

Este no es solo un teléfono delgado, es una referencia en durabilidad para dispositivos plegables. La combinación de diseño ultradelgado con resistencia extrema establece un nuevo estándar en la industria y demuestra el compromiso de HONOR con la innovación en ingeniería de materiales.

Este adelanto llega previo al evento global de HONOR en el Mobile World Congress 2026 de Barcelona el 1 de marzo, donde la marca presentará oficialmente el lanzamiento de HONOR Magic V6. Además, se mostrará el esperado HONOR Robot Phone y se dará a conocer su primer robot humanoide con IA incorporada.

