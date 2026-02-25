En pleno control de detención, imputado escapó de tribunal de Colina

Gendarmería informó que, al terminar un control de detención este miércoles, se produjo una "vulneración a la seguridad", en que dos imputados intentaron escapar del Tribunal de Garantía de Colina, y uno de ellos lo consiguió.

Según el comunicado de la institución, "de forma repentina, ambos detenidos huyeron hacia la salida del recinto, desde la sala de audiencia, provocando la reacción por parte del personal de custodia, que logró la recaptura de uno de los imputados".

"En tanto, el segundo detenido logró vulnerar el dispositivo de seguridad y acceder a la vía pública", precisa el escrito.

La cámara de vigilancia de la sala de audiencias captó el momento en que un sujeto empezó a correr y al intentar darle alcance, uno de los gendarmes sufrió una caída, justo cuando el segundo involucrado aprovechó de huir también.

"Ante esta situación, se activaron los procedimientos operativos correspondientes, informando al Ministerio Público y coordinando acciones con las policías para su ubicación y captura", indicó la institución.

Fuera del despliegue para arrestarlo nuevamente, "Gendarmería de Chile dispuso la instrucción de una investigación interna, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar eventuales responsabilidades", cierra el comunicado.

Este incidente se da en el marco de una serie de liberaciones "erróneas" de reos, que mantienen a esta institución bajo un intenso cuestionamiento público.