Licitaciones seguras: Por qué la póliza de garantía es el motor que las empresas chilenas necesitan hoy

En un contexto económico donde la gestión de la liquidez es un factor clave para la continuidad de las empresas, distintos especialistas coinciden en que las pólizas de garantía, también conocidas como seguros de caución, se han consolidado como una alternativa relevante frente a las tradicionales boletas bancarias en procesos de licitación pública y privada.

Para muchas empresas que buscan acceder a contratos a través de Mercado Público o con grandes compañías privadas, las garantías de seriedad de la oferta y de fiel cumplimiento representan un requisito ineludible. Durante años, la boleta bancaria fue el instrumento predominante; sin embargo, su impacto en el capital de trabajo y en las líneas de crédito ha llevado a explorar mecanismos más flexibles.

Impacto financiero de las pólizas de garantía

Según explican especialistas en gestión de riesgos contractuales, uno de los principales beneficios de las pólizas de garantía es que permiten respaldar obligaciones contractuales sin inmovilizar recursos propios ni afectar la capacidad de endeudamiento bancario de la empresa. Esto resulta especialmente relevante para organizaciones que participan de manera simultánea en varios procesos de licitación.

Desde el punto de vista normativo, estas pólizas cuentan con pleno respaldo legal. El marco regulatorio de la Comisión para el Mercado Financiero y la Ley de Compras Públicas número 19.886 reconocen su validez, lo que ha contribuido a su creciente adopción tanto en el sector público como en el privado.

Gestión especializada en seguros de caución

Aun cuando el instrumento ofrece ventajas claras, el proceso de obtención de una póliza puede resultar complejo. Las aseguradoras suelen exigir evaluaciones detalladas de solvencia, experiencia y capacidad financiera, lo que puede representar un desafío para algunas empresas.

En este contexto, firmas especializadas en la gestión de garantías han asumido un rol de apoyo para las empresas que participan en procesos de licitación. A través de su servicio integral de gestión de obtención de pólizas de garantía, Finservice actúa como gestor entre las compañías y las aseguradoras, acompañando el proceso de evaluación, estructuración y emisión de las pólizas.

De acuerdo con Álvaro Domínguez, gerente general de Finservice, una correcta estructuración de la garantía permite que la empresa cumpla con los requisitos contractuales sin comprometer su operación ni su liquidez.

La labor de este tipo de gestores se centra principalmente en la asesoría técnica para identificar el tipo de póliza que exige cada contrato, la optimización de plazos considerando que los tiempos son determinantes en procesos de licitación, y el apoyo a pymes que cuentan con capacidad técnica, pero enfrentan barreras administrativas o financieras.

Garantías a lo largo del ciclo del contrato

Las pólizas de garantía pueden cubrir distintas etapas de un proyecto, desde la presentación de la oferta hasta la ejecución completa del contrato. Entre las más habituales se encuentran la póliza de seriedad de la oferta, la de fiel cumplimiento, la de correcta inversión de anticipos y aquellas vinculadas a obligaciones laborales.

La utilización de estos instrumentos de forma planificada permite a las empresas diversificar sus mecanismos de respaldo y reducir la presión sobre sus recursos financieros.

Consideraciones finales

Para las compañías que proyectan crecer y participar en licitaciones durante 2026, los especialistas recomiendan evaluar alternativas a las garantías tradicionales. El uso de seguros de caución, junto con una gestión adecuada, puede facilitar el acceso a contratos de mayor envergadura y contribuir a una administración más eficiente del capital de trabajo.

En ese escenario, la experiencia técnica y la capacidad operativa de las empresas se mantienen como los factores centrales para competir, mientras que la correcta gestión de las garantías actúa como un soporte que acompaña ese proceso.

Este es un contenido presentado por Finservice.