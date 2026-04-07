Llega a Chile eficaz tratamiento dermatológico para la caspa severa

La caspa ya no se considera solo un problema estético. En muchos casos puede estar asociada a dermatitis seborreica, una condición inflamatoria del cuero cabelludo que provoca picazón, enrojecimiento y descamación visible.

En este contexto, el cuidado del cuero cabelludo se ha incorporado cada vez más a las rutinas de bienestar y autocuidado, tanto en jóvenes interesados en la salud de su piel como en adultos que buscan soluciones dermatológicas respaldadas por la ciencia.

Según especialistas, esta afección suele estar relacionada con un desequilibrio del microbioma del cuero cabelludo, donde la levadura Malassezia desempeña un rol clave. Cuando este microorganismo prolifera, puede desencadenar inflamación y acelerar la renovación celular de la piel, generando la descamación característica.

Con casi un siglo de investigación en salud capilar, el laboratorio dermatológico francés Ducray acaba de lanzar en Chile KELUAL DS Intensive, un tratamiento desarrollado para abordar los brotes de caspa severa y dermatitis seborreica.

El nuevo tratamiento combina Ciclopiroxolamina, Piroctona olamina y Keluamid, activos dermatológicos que ayudan a controlar la proliferación de microorganismos, reducir la descamación y eliminar las escamas adherentes.

Por su parte, el complejo patentado Oxycalm, tecnología exclusiva de Laboratorios Pierre Fabre, ayuda a calmar rápidamente la irritación y el picor intenso del cuero cabelludo, reduciendo la inflamación desde las primeras aplicaciones. Esta acción inmediata marca una diferencia en el tratamiento, ya que combina eficacia antifúngica con un efecto calmante visible desde el inicio.

Kelual DS Intensive busca equilibrar el cuero cabelludo durante los brotes, ayudando a aliviar la picazón intensa, disminuir el enrojecimiento y mejorar la apariencia del cuero cabelludo desde las primeras aplicaciones, además de contribuir a limitar la recurrencia cuando se utiliza de forma regular.

Fundado en 1930 por el dermatólogo Albert Ducray, el laboratorio -hoy parte del grupo Pierre Fabre- ha sido pionero en el desarrollo de soluciones capilares adaptadas a distintas necesidades del cuero cabelludo, con fórmulas respaldadas por investigación científica y estudios clínicos.

Disponibilidad: KELUAL DS Intensive ya disponible en las principales cadenas de farmacias y tiendas de e-commerce a nivel nacional.

Este es un contenido presentado por Ducray.