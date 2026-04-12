Masacraron a hombre con un taladro y arrojaron su cadáver desde un auto en marcha en Iquique

El Departamento OS9 de Carabineros detuvo a dos individuos adicionales presuntamente implicados en el asesinato de un hombre en el centro de Iquique, en la Región de Tarapacá.

El cuerpo de la víctima fue hallado a pocos metros de la Escuela Centenario, tras ser arrojado desde un vehículo en movimiento.

La investigación, que ya contaba con la detención del conductor del automóvil involucrado, avanzó rápidamente gracias al análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y peritajes especializados.

Según los antecedentes policiales, los sujetos atacaron a la víctima con un taladro, propinándole más de 30 heridas que le causaron la muerte dentro del vehículo.

"En menos de 24 horas logramos la identificación y detención de los otros dos integrantes de esta banda criminal", destacó el coronel Diego Salas, de la Prefectura de Tarapacá, que subrayó que el éxito se debió al trabajo conjunto entre el OS9 y el Laboratorio de Criminalística (Labocar).

Los tres imputados fueron presentados ante el Juzgado de Garantía de Iquique para su control de detención. A solicitud del Ministerio Público, el tribunal accedió a ampliar el plazo de detención hasta el lunes, fecha en la cual se llevará a cabo la audiencia de formalización por el delito de homicidio.