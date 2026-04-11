Ñublense y la U definen quien se acerca a los primeros lugares de la Liga

Un interesante duelo tendrá lugar este domingo en Chillán cuando Ñublense reciba a Universidad de Chile a partir de las 17:30 horas (21:30 GMT), buscando definir quien se acerca a los primeros lugares en la fecha 9 de la Liga de Primera.

Ambos elencos llegan en igualdad de puntaje (13) al "Nelson Oyarzun Arenas", pero son los "azules" quienes tienen la ventaja posicional dada su buena diferencia de gol y gracias al contundente triunfo por 4-0 ante Deportes La Serena en la fecha anterior.

Buscando repetir el éxito, Fernando Gago alineará a: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Lucas Romero, Israel Poblete, Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

Por su parte, los "Diablos Rojos" quieren volver a saber de victorias luego de no ganar hace más de un mes en la Primera División. Pese a su paso triunfal en la Copa de la Liga, los chillanejos vienen de igualar sin goles ante Everton y necesitan reengancharse en la pelea.

Con arbitraje de Cristian Galaz, todos los detalles de este encuentro podrás seguirlos en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl junto a la transmisión de Cooperativa Deportes.