RedSalud acerca la salud privada a los pacientes Fonasa con cirugías a precio conocido

En Chile, más del 85% de la población está afiliada a Fonasa y, en muchos casos, enfrenta largos tiempos de espera para acceder a una cirugía. Pensando en ellos, RedSalud lanzó #MeOperoYa, una iniciativa que acerca la salud privada para ofrecer acceso oportuno a más de 50 tipos de cirugías, con precios conocidos y modalidades como el Bono PAD, que aseguran valores fijos y sin sorpresas.

Con #MeOperoYa, tu cirugía es clara desde el inicio: cotiza, planifica y accede a atención de calidad, sin enredos ni costos inesperados. Así, pacientes en lista de espera pueden resolver su problema de salud con mayor rapidez y certeza.

¿Qué significan estas modalidades?

Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico): beneficio de Fonasa que permite acceder a un listado definido de cirugías en prestadores privados adheridos, como RedSalud, con un precio fijo y conocido. Fonasa financia gran parte de la intervención directamente al prestador, y el paciente realiza un copago previamente informado, lo que entrega certeza y transparencia sobre los costos.

Cirugías paquetizadas con Precio Conocido: procedimientos fuera del listado PAD, también con un precio fijo. Incluyen cirugías de alta demanda y menor complejidad, permitiendo al paciente planificar sin sorpresas y con todos los costos intrahospitalarios incluidos: honorarios médicos, hospitalización, insumos y prótesis, si corresponde.

Cirugías de alta demanda con acceso oportuno

Entre las intervenciones más solicitadas en modalidad Bono PAD y paquetes RedSalud están:

Endoprótesis de rodilla y cadera

Cirugía de vesícula

Cirugía de litiasis (cálculos renales)

Reparación de manguito rotador

Todas incluyen acompañamiento médico especializado y respaldo de clínicas con servicios integrales como UCI, banco de sangre y urgencias 24/7 para máxima seguridad.

Beneficios de #MeOperoYa

Más de 50 cirugías paquetizadas para pacientes Fonasa en 9 clínicas RedSalud a lo largo de Chile

para pacientes Fonasa en 9 clínicas RedSalud a lo largo de Chile Precios fijos y copagos conocidos desde el inicio, sin sorpresas

Atención médica de calidad con especialistas y servicios integrales en un solo lugar

con especialistas y servicios integrales en un solo lugar Respaldo ante emergencias con banco de sangre, UCI y urgencias 24/7.

¿Quiénes pueden acceder?

Beneficiarios Fonasa en tramos B, C y D, modalidad libre elección, pueden usar estas alternativas tras evaluación médica previa en las clínicas RedSalud.

Paso a paso para tu cirugía en RedSalud

Explora tus opciones:

1. Ingresa a #MeOperoYa y revisa las cirugías disponibles

Bono PAD: pago único y fijo definido por Fonasa, incluye cirugía y hospitalización.

Precio Conocido: valor total de la cirugía al que puedes aplicar tu cobertura Fonasa (tramos B, C y D) y, si corresponde, tu seguro complementario. Así sabrás desde el inicio cuál será tu copago final.

2. Cotiza tu cirugía online

Solicita tu presupuesto en el sitio web de RedSalud. Un ejecutivo te contactará para

acompañarte en el proceso. (El cálculo es referencial y se confirma tras la

evaluación médica).

3. Consulta médica de diagnóstico

El especialista revisará tu caso, explicará beneficios y pedirá exámenes previos. Importante: la consulta y los exámenes no están incluidos en el valor de la cirugía.

4. Presupuesto final y fecha de cirugía

Con los resultados de tus exámenes recibirás el presupuesto definitivo y podrás

agendar tu operación.

5. Tu cirugía y recuperación

Tras la intervención, tendrás un control postoperatorio para asegurar una evolución

adecuada.

¿Qué incluye el valor de tu cirugía?

Honorarios del equipo médico

Insumos, instrumental y medicamentos durante la cirugía

Días de hospitalización

Prótesis, si corresponde

Fonasa, lista de espera o Isapre: aclaraciones

Si estás en lista de espera pública y tienes Fonasa libre elección (B, C, D), puedes acceder a cirugías en RedSalud con Bono PAD o Precio Conocido, incluso si esperas atención en hospital público.

Pacientes Isapre también tienen acceso a cirugías, pero con modalidades distintas.

RedSalud refuerza su compromiso de ofrecer soluciones oportunas, transparentes y de calidad, acercando la salud privada a más chilenos que buscan resolver su problema sin largas esperas y con tranquilidad en los costos. Elige atención clara, segura y con respaldo profesional.

Este es un contenido presentado por RedSalud.