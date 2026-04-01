Xiaomi presenta los nuevos Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra: Una obra maestra de la imagen móvil con la esencia de Leica

Xiaomi presentó hoy su serie Xiaomi 17 de última generación, en la que muestra los últimos avances de la empresa en tecnología móvil. Como eje central del anuncio, la compañía destacó una evolución significativa en su alianza con Leica, que ha pasado de un esquema conjunto de I+D a un nuevo Modelo Estratégico de Co-creación.

Desarrollados bajo este modelo mejorado, el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra establecen un nuevo referente en fotografía móvil, combinando un rendimiento de imagen de nivel flagship con diseños estilizados, resistentes y ergonómicamente refinados. Respaldada por más de un siglo de experiencia en imagen de Leica, esta serie ofrece una experiencia completa con capacidades líderes en fotografía y video como eje central.

Diseño atemporal detrás de la incomparable estructura Xiaomi Guardian

La serie Xiaomi 17 presenta un diseño minimalista que prioriza la elegancia y un aspecto profesional, utilizando líneas limpias y bordes suaves que crean una apariencia refinada. La estructura Xiaomi Guardian asegura una gran durabilidad en ambos modelos mediante el uso de marcos de aluminio, cristal Xiaomi Shield Glass y certificación IP68 para protección total contra el polvo y la humedad.

El Xiaomi 17 Ultra se posiciona como el modelo Ultra más delgado y ligero hasta la fecha, con un grosor de solo 8,29 mm y un peso de 218,4 g. Este dispositivo cuenta con un cuerpo totalmente plano, biseles ultradelgados y una carcasa de cámara rediseñada y menos intrusiva, disponible en colores blanco, negro y verde Starlit.

Por su parte, el Xiaomi 17 ofrece una experiencia tecnológica compacta de 8,06 mm de grosor y 191 g de peso, destacando por su curvatura reducida en la transición del marco y biseles frontales de tan solo 1,18 mm. Este modelo se presenta en colores Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue y Black.

Xiaomi × Leica: una colaboración visionaria en el campo de la imagen

Basada en la configuración de lentes ópticas Leica UltraPure, la serie ofrece un rendimiento fiable en diversas condiciones de iluminación, reduciendo reflejos mediante revestimientos multicapa. El Xiaomi 17 Ultra abre nuevos caminos con el sensor principal Light Fusion 1050L de 1", que utiliza tecnología de condensadores LOFIC para un rendimiento HDR de última generación. Este sistema se complementa con una cámara Leica de 200 MP que ofrece un zoom óptico mecánico de 75-100 mm, capaz de extenderse hasta los 400 mm con alta calidad óptica. Para la videografía, admite grabación en Dolby Vision® o ACES Log hasta 4K a 120 fps.

El Xiaomi 17 estándar cuenta con el sensor Light Fusion 950 de 1/1,31", que proporciona un rango dinámico de 13,5 EV. Su sistema incluye un teleobjetivo flotante Leica de 60 mm con zoom óptico de 5x y capacidades macro a 10 cm, además de una cámara frontal de 50 MP con autofoco mejorado para capturas profesionales en 4K. La experiencia fotográfica del modelo Ultra puede potenciarse con dos kits adicionales: el Xiaomi 17 Ultra Photography Kit, con obturador de dos etapas y diseño ligero, y la versión Pro, que añade una empuñadura de cuero antideslizante y una batería integrada de 2000 mAh.

El rendimiento de élite se une a la potencia de vanguardia

Ambos dispositivos integran la plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite Gen 5, que ofrece un rendimiento inigualable mediante su CPU Qualcomm Oryon™ de tercera generación y una avanzada NPU Hexagon™ para tareas de inteligencia artificial y procesamiento de imagen exigente. La serie introduce además el sistema HyperCharge de hasta 100 W y compatibilidad con carga PD-PPS.

La nueva generación de baterías Xiaomi Surge utiliza un contenido de silicio del 16 % para lograr una densidad energética superior. El Xiaomi 17 Ultra alberga una batería de 6000 mAh con carga por cable de 90 W e inalámbrica de 50 W, mientras que el Xiaomi 17 integra una celda de 6330 mAh que admite carga por cable de 100 W e inalámbrica de 50 W. Este hardware permite gestionar fácilmente la multitarea, los juegos de alta intensidad y la captura rápida de contenido multimedia.

Tecnología de pantalla refinada que destaca el color, la claridad y la eficiencia

La serie Xiaomi 17 está equipada con paneles OLED personalizados que alcanzan un brillo máximo de 3500 nits, asegurando visibilidad en cualquier entorno. Estas pantallas cuentan con una frecuencia de actualización LTPO de 1-120 Hz y atenuación de CC para minimizar la fatiga ocular. La utilización del panel M10 de Xiaomi mejora la eficiencia energética general de los dispositivos. Específicamente, el Xiaomi 17 Ultra estrena la tecnología Xiaomi HyperRGB, que rediseña los subpíxeles OLED para optimizar la claridad visual y reducir aún más el consumo de energía.

Precio y disponibilidad

El Xiaomi 17 estará disponible en variantes de 256 GB y 512 GB en cuatro colores: negro, verde aventura, rosa alpino y azul hielo, con un precio de oferta de $1.099.990 (precio normal $1.199.990) a través de mi.com/cl.

El Xiaomi 17 Ultra se ofrecerá en negro, blanco y verde estelar con opciones de almacenamiento de 512 GB y 1 TB, con un precio de oferta de $1.499.990 (precio normal $1.599.990) a través de mi.com/cl.

Los usuarios que adquieran estos dispositivos recibirán beneficios exclusivos como pruebas de 3 meses de Google AI Pro con 2 TB de almacenamiento, YouTube Premium y 4 meses de Spotify Premium.

Este es un contenido presentado por Xiaomi.