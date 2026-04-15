Bellolio dice estar "convencido" de la participación de adultos en actos de violencia en Liceo Lastarria

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, aseguró que existen indicios de participación de adultos en los hechos de violencia registrados el lunes en el Liceo José Victorino Lastarria, donde dos estudiantes de 13 y 15 años fueron retenidos por sus propios compañeros.

En el marco de la discusión del proyecto Escuelas Protegidas, el jefe comunal afirmó que el municipio ya activó medidas en base a la Ley Aula Segura: "Se va a iniciar el procedimiento de expulsión y algo que sí, nosotros estamos convencidos de que hay adultos que participan en esto", señaló.

Belolio añadió que uno de los adolescentes involucrados habría mencionado que recibió dinero para participar en los hechos. "Una de las cosas que dijo uno de los muchachos (...) es que alguien le había pagado por eso. Nosotros estamos convencidos de que acá hay adultos que están ocupando a estudiantes para destruir la educación pública", sostuvo.

Sin embargo, tras la audiencia en que el único detenido -un joven de 15 años- quedó en libertad, la fiscal de Flagrancia, Sandra Ortíz, indicó que no contaban con antecedentes sobre esa versión al momento de la formalización.

Desde el Colegio de Profesores de Chile, su presidente Mario Aguilar llamó a la cautela: "La denuncia que hace el alcalde es bastante seria y grave y por lo tanto debe hacerse con muchísima responsabilidad (...) si se tienen antecedentes, hay que entregarlos para que haya una investigación seria", afirmó.

Fuentes de Cooperativa señalaron que la eventual mención de un pago sí habría sido realizada por uno de los estudiantes mientras permanecían retenidos en el establecimiento, información que habría sido transmitida a Carabineros.

En cuanto al proceso judicial, el menor de 13 años fue derivado a un tribunal de familia por ser inimputable, para indagar posibles vulneraciones de derechos, mientras que la Municipalidad se querelló en la causa contra el adolescente de 15 años.

En paralelo, el centro de apoderados del establecimiento se reunió con la comunidad escolar para recabar antecedentes sobre lo ocurrido.