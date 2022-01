Alfredo Castro descarta el Ministerio de las Culturas: "Soy muy apasionado"

Desde que apareció en la franja de la primera vuelta del ahora Presidente electo Gabriel Boric, el actor Alfredo Castro se transformó en uno de los nombres para asumir algún cargo relacionado a la cultura y las artes, incluyendo el de ministro del área.

Sin embargo el protagonista de "Tengo Miedo Torero" descartó esa posibilidad. En conversación con "Una nueva mañana", Castro señaló que "por ningún motivo sería Ministro de Cultura".

"Tengo cosas que hacer, me gusta lo que yo hago y la burocracia para mi no va. Soy una persona muy apasionada, con carácter, y eso no va con la política, que tiene sus tiempos y sus demoras", argumentó el intérprete de 66 años.

Pese a restarse de trabajar como ministro en el gabinete de Boric, el actor de "El Club" señaló que el próximo gobierno "me da garantías de libertad, de progreso, de un nuevo Chile".

Entre las medidas que le gustaría que se aplicaran dentro del área cultural, Alfredo Castro indicó que lo primordial es asegurar el acceso a la cultura para todos y todas a través de una nueva constitución.