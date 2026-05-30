A los 97 años murió Julio Le Parc, maestro argentino del arte cinético y óptico

El artista argentino Julio Le Parc, uno de los máximos referentes mundiales del arte óptico y cinético, murió este sábado, en París, a los 97 años, tras un progresivo deterioro de su estado de salud, confirmaron la familia y fuentes oficiales.

"Murió hace dos horas, de viejo. Hacía un mes que no podía comer. Habrá velorio, pero todavía no sabemos cuándo", dijo Yamil Le Parc, hijo de Julio Le Parc, al diario La Nación.

Al conocer la noticia, el secretario de Cultura de Argentina, Leonardo Cifelli, aseguró en redes sociales: "Con profundo pesar despedimos a Julio Le Parc, uno de los artistas argentinos más trascendentes de nuestra historia y un símbolo de la creatividad argentina proyectada al mundo".

Promovió una relación activa entre las obras y los espectadores

Nacido el 23 de septiembre de 1928 en Palmira, en la provincia argentina de Mendoza, Le Parc desarrolló una de las trayectorias más influyentes del arte contemporáneo y se convirtió en uno de los artistas argentinos de mayor reconocimiento internacional.

Radicado en Francia desde 1958, donde llegó gracias a una beca para continuar su formación artística, Le Parc impulsó una obra basada en la experimentación con la luz, el color y el movimiento, y promovió una relación activa entre las obras y los espectadores.

Su consagración internacional llegó en 1966, cuando obtuvo el Gran Premio Internacional de Pintura de la XXXIII Bienal de Venecia, una de las máximas distinciones del arte mundial.

Dos años antes había fundado junto a otros artistas el Grupo de Investigación de Arte Visual (GRAV), un colectivo que desarrolló experiencias innovadoras vinculadas con el arte cinético y participativo y que cuestionó las formas tradicionales de producción y exhibición artística.

Una retrospectiva que no alcanzó a inaugurar

Las obras de Le Parc integran actualmente las colecciones permanentes de algunos de los museos más importantes del mundo, entre ellos el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York, el Centro Pompidou de París y el Tate Modern de Londres.

Precisamente, el Tate tenía previsto inaugurar el próximo 11 de junio una gran retrospectiva dedicada al artista argentino.

"Luchó hasta el final, estaba muy ilusionado con esa muestra, que iba a inaugurar para invitados el 8 de junio, y él quería ir", agregó el hijo del artista a La Nación.

Numerosos homenajes en vida

La carrera de Le Parc recibió un renovado reconocimiento internacional en las últimas décadas, con exposiciones monográficas en instituciones como el Palais de Tokyo, de París; el Pérez Art Museum Miami y el Met Breuer, de Nueva York.

En Argentina, su obra también fue objeto de numerosos homenajes.



En 2019, al cumplir 90 años, recibió un reconocimiento múltiple que incluyó una gran retrospectiva en el entonces Centro Cultural Kirchner, una muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes, una instalación en el Teatro Colón y una intervención lumínica sobre el Obelisco de Buenos Aires durante la Noche de los Museos.

Entre sus obras más emblemáticas en el país trasandino figuran la "Esfera Azul", donada en 2016 al actual Palacio Libertad, y "Sol", una estructura de acero dorado de diez metros de diámetro instalada en 2024 en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

En los últimos años, Le Parc continuó activo a pesar de las limitaciones físicas derivadas de su edad. En 2024 recibió el Gran Premio a la Trayectoria otorgado por el Fondo Nacional de las Artes y participó de manera virtual en distintos actos vinculados a su obra.