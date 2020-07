Reino Unido otorga más de 1.500 millones de libras para ayudar a la industria de la cultura y el patrimonio

Reino Unido ha anunciado planes para financiar las industrias del arte, la cultura y el patrimonio con 1.570 mil millones de libras para ayudar a "resistir el impacto del coronavirus".

El paquete incluirá subsidios y préstamos de emergencia a salas de música, cines independientes, museos, galerías, teatros y sitios patrimoniales.

"Nuestras artes y cultura son el alma de nuestra nación. Hacen que nuestro país sea excelente y son el eje de nuestras industrias creativas de rápido crecimiento y crecimiento mundial", dijo el Secretario de Cultura, Oliver Dowden.

"Entiendo los graves desafíos que enfrentan las artes y debemos proteger y preservar todo lo que podamos para las generaciones futuras", agregó.

"Dije que no decepcionaríamos las artes, y esta inversión masiva muestra nuestro nivel de compromiso", sentenció Dowden.

El dinero se distribuirá en fondos para instituciones culturales nacionales en Inglaterra e inversión en sitios culturales y patrimoniales para reiniciar los trabajos de construcción en pausa como resultado de la pandemia.

