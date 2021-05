Se vende "El Hoyo": Popular restaurante de Santiago busca nuevos horizontes

El popular restaurante "El Hoyo" dio una noticia que sorprendió a las miles de personas que han asistido a comer comida típica chilena a sus cocinas.

Tras más de 100 años de tradición familiar, sus dueños decidieron poner a la venta la tradicional picada capitalina ubicada en San Vicente 375.

"La decisión de venderlo es más que nada por edad, ya cumplimos un ciclo. Nuestros hijos no se interesaron en el negocio (...) Da pena, da mucha pena", contó a Teletrece Guillermo Valenzuela, dueño del restaurante junto a sus hermanos.

"Se vende completo, la marca, la sociedad, la propiedad intelectual de lo que es el restaurante, la receta", declaró Century 21.

"Me va a costar mucho trabajarle a otras personas. Ya obtuve las cosas que yo necesitaba, como la universidad para mi hija, darle un buen porvenir para que ella no tuviera que estar pasando penumbras. Se lo agradezco eternamente a este local, que me lo ha dado todo", contó Enrique Marambio, que trabaja hace 32 años en el restaurante.

Cabe recordar que en este clásico lugar se creó el terremoto, cóctel que ahora es un clásico de todos los 18 de septiembre y popularizó "la lengua en el hoyo".