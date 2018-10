Dramaturgas del mundo se reunirán en inédito encuentro en Chile

Chile se convertirá, a partir de este domingo 7 de octubre, en la sede de un inédito encuentro de dramaturgas del mundo entero organizado por la organización Women Playwrights Internacional, dedicada a la promoción y desarrollo del trabajo realizado por dramaturgas.

Esta será la primera vez que aterrice en Latinoamérica y convocará a más de 100 dramaturgas de más de 30 países como: Croacia, Serbia, Francia, Reino Unido, Indonesia, Cuba, Canadá, Italia, Brasil, Estados Unidos y Filipinas, entre otros. Además de 60 actores y directoras chilenas.

Este evento internacional, que se vivirá hasta el 12 de octubre, tendrá como sede central el GAM, además de el Teatro del Puente, Teatro Nacional Chileno, SIDARTE, Taller Siglo XX, Sala Duoc UC, Sala La Comedia, Escuela de Teatro de la Universidad Católica.

Representando a Chile, las seleccionadas para lecturas dramatizadas son Lucía de la Maza, Manuela Oyarzún y Catherine Bossans, mientras que para las puestas en escena se cuentan las compañías de Gisel Sparza y Marita Farías.

Las directoras nacionales a cargo de la dirección de las lecturas son: Heidrum Breier, Claudia Pérez, Ana López Montaner, Mariana Muñoz, Macarena Baeza, Ana Luz Ormazábal, Amalá Saint-Pierre, Mónica Drouilly y Verónica Moraga.

PROGRAMACIÓN

(Adhesión liberada sujeta a disponibilidad en sala)

DOMINGO 7 DE OCTUBRE

19:30 - 22:00 / CEREMONIA DE INAUGURACIÓN + COCTEL (*)

Teatro Nacional Chileno/ Centro Cultural Palacio de la Moneda

LUNES 8 DE OCTUBRE

11:30 - 13:00 / MESA REDONDA

"EN LA FRONTERA: DRAMATURGIA Y TERRITORIO"

Coca Duarte (Chile), Mayté Lorenzo (Cuba), August Andong (Indonesia), Leyla Selman (Chile), Vana Medeiros (Brasil), Cristóbal Pizarro Chile)

Modera: Sally Campusano

Sala DUOC UC, ex La Memoria

15:30 - 16:40 / LECTURA DRAMATIZADA

"LE PESA LA CABEZA" (Heavy is the head) /Marcia Johnson (Canadá) (Invitada especial)

Directora: Ana López Montaner

GAM: Sala B1

17:00 - 18:30 / LECTURAS DRAMATIZADAS

"EL RECURSO DRAMÁTICO" / Lucía de la Maza (Chile)

"Q&Q" / Liwaa Yazji (Siria)

Directora: Heidrum Breier

GAM: Sala B1

"S.O.S" /Siri Boch (Noruega)

"SALTO PARA JORDANIA"/Donna Abela (Australia)

Directora : Amalá Saint Pierre

GAM: Sala C1

20:00 / PUESTAS EN ESCENA

"LAS VIDAS SECRETAS DE LAS MUJERES DE BABA SEGI" de Lola Shoneyin (Kenia)

Sala La Comedia

21:30 SIN GÉNERO (Brasil) de Marcia Zanelatto /"META-MORFÉ", MÁS ALLÁ DE LA FORMA ANTERIOR (Chile) de Belén Fernández Llanos.

Teatro del Puente

MARTES 9 DE OCTUBRE

11:30 - 13:00 / MESA REDONDA

"EL CUERPO COMO UN CUARTO PROPIO. TERRITORIO, POLÍTICA Y CUERPO FEMENINO"

Carla Zúñiga (Chile), Ana Fernández (España), Jasna Zmak (Croacia), KELLY MCBURNETTE (Estados Unidos), Marcia Zanelatto (Brasil), Maritza Farías (Chile)

Modera: Javier Ibacache

Auditorio 3 Campus Oriente de la Universidad Católica de Chile

15:30 - 17:00 / LECTURAS DRAMATIZADAS

"ADN DE LAS BESTIAS" / Manuela Oyarzún (Chile)

"CHICA EN LÍNEA" / Isabel Cruz (Suecia)

"ECLIPSE" / Amany Elsawy (Egipto)

Directora: Mónica Drouilly

Sala 2 Silvia Piñeiro, Campus Oriente de la Universidad Católica de Chile

"REFLEJOS DE ELLA" / Fernanda del Monte (México)

"SEMILLAS" / Kathryn Branch (Canadá)

"FAMILIA NUCLEAR" / Desiree Gezentsvery (Nueva Zelanda)

"ORQUÍDEA" / Mumby Kaigwa (Kenia)

Directora: Macarena Baeza

Sala 4 Paz Yrarrazaval, Campus Oriente de la Universidad Católica de Chile

"TAN CERCA DEL FONDO" / Camille Davin (Francia)

"LO FECUNDO" / Clara Anich (Argentina)

"MOJE HOLKA, MI NIÑA, NIÑA MÍA" / Amaranta Osorio, Itziar Pascual (México/España)

Directora: Verónica Moraga

Sala 5 Ana González, Campus Oriente de la Universidad Católica de Chile

"DISCULPA - UN INCONVENIENTE EN SEIS PARTES" / Vana Medeiros (Brasil)

"ARRAIGADO AL SUELO" / Khanyisa Sigwanda (Sudáfrica)

Directora: Amalà Saint Pierre

Sala 6 Eugenio Dittborn, Campus Oriente de la Universidad Católica de Chile

19:00/ PUESTAS EN ESCENA

"LA QUE NO FUE" de Carolina Vivas (Colombia)

Sala N2 GAM

21:00/ / PUESTAS EN ESCENA

"UNA PERSONA ÚNICA" de Pernille Dahl Johnsen (Noruega)

Sala N1 GAM

MIERCOLES 10 DE OCTUBRE

11:30 - 13:00 / MESA REDONDA

"¿CHOQUE DE CIVILIZACIONES? DRAMATURGAS Y LOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI"

Isidora Stevenson (Chile), Carolina Vivas (Colombia), Donna Abela (Australia), Ana Corbalán (Chile), Fernanda del Monte (México), Eva Brise (Suecia)

Modera: Nona Fernández

Sala Duoc UC, ex La Memoria.

15:30 - 17:30 / LECTURAS DRAMATIZADAS

"TÚ HACES A LA MUJER" / Carol Lambert (Bélgica)

"ES POSIBLE QUE TENGAMOS QUE ELEGIR" / Emma Hall (Australia)

Directora: Ana Luz Ormazábal

GAM: Sala N1

"QUERÍA QUE QUISIERAS" / Carolina Sturla (Argentina)

"EL SALÓN DE LA RUINA FINAL" / Kelly Mc Bunette (EEUU)

Directora: Claudia Pérez

+

"OMISION"/ Alice Abracen ( Canadá)

Directora: Mónica Drouilly

GAM: Sala N2

"SHEJITÁ" / Analía Torres (Uruguay)

"ESTEPA" / Grace Pundyk (Australia)

Directora Mariana Muñoz

"EL ESPEJO" / Jyoti Gajbhye (India)

Directora Ana López Montaner

GAM: Sala B1

19:00 / DOCUMENTAL + CONVERSACIÓN

Proyección: "ISIDORA AGUIRRE, LA PELÍCULA" + conversatorio: "GRANDES DRAMATURGAS EN LATINOAMÉRICA: ISIDORA AGUIRRE, GRISELDA GAMBARO Y MÁS"

Invitadas: Flavia Radrigán (Chile), Andrea Gutiérrez (Chile), Claudia Hidalgo (Chile), Leticia Arbelo (Argentina)

Modera: Lucía de la Maza

Sala A1, GAM

22:00 / PUESTA EN ESCENA

"CON-CIERTO-DESEO, CONCIERTO TEATRAL PARA VOCES FEMENINAS" (Chile), Cía, La Obra

Sala Duoc Uc, ex La Memoria

JUEVES 11 DE OCTUBRE

11:30 -13:00 / MESA REDONDA

"STAND UP FOR YOUR RIGHTS. LA CONQUISTA DE LOS DERECHOS CIVILES EN LA DRAMATURGIA DE MUJERES"

Invitadas: Lena Therese Teigen (Noruega), Marcia Johnson (Canadá), Clara Anich (Argentina), Amany Elsawy (Egipto), Khanyisa Sigwanda (South Africa), Inés Margarita Stranger (Chile)

Modera: Andrea Jeftanovic

Sala Duoc UC, ex La Memoria

15:30 - 17:00 / LECTURAS DRAMATIZADAS

Alborotar Resistir, Frances Koncan (Canadá)

The Birthing Trial/ Ursula Weadenberg( Suiza)

Directora Heidrum Breier

"ALLE DONNE" / Roxana Aramburú (Argentina)

Directora Claudia Pérez

Sala N2 GAM

"A DECIR VERDAD" / Beverly Cooper (Canadá)

"DEL POLVO DE LAS ESQUINAS" / Laura Derpic (Bolivia)

Directora Ana Luz Ormazábal

Sala N1 GAM

"DARLE DE COMER A LAS PALOMAS" / Catherinne Bossans (Chile)

"MOTLHALA" / Neo Kebiditswe (Bostwana)

Directora Mariana Muñoz

Sala A1, GAM

17:30 - 19:00 / PUESTA EN ESCENA

"EL TIEMPO SIN LIBROS" de Lene Therese Teigen (Uruguay- Noruega)

(Invitadas especiales)

Sala B1, GAM