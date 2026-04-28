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Tópicos: Cultura | Literatura | Ferias del Libro

Edición de invierno de La Furia del Libro suma más de 300 editoriales

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Premio Nacional de Artes Plásticas Alejandro "Mono" González creó el afiche del evento.

Edición de invierno de La Furia del Libro suma más de 300 editoriales
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La Furia del Libro tendrá su primera edición 2026 en el Centro Cultural Estación Mapocho, entre el 28 y el 31 de mayo, con entrada gratuita y 330 editoriales invitadas.

En su última versión, el evento literario reunió a 64 mil personas y ahora contará con una programación que combina actividades para el público general y espacios de formación profesional.

Así, en este marco se desarrollará el ciclo de talleres y charlas "Profesionales de la Industria del Libro", enfocado en la profesionalización e internacionalización de los agentes del ecosistema editorial.

A estas actividades se sumarán lanzamientos de libros, talleres infantiles y un conversatorio con el destacado muralista y Premio Nacional de Artes Plásticas Alejandro "Mono" González, quien además es el autor del afiche de esta edición de La Furia.

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