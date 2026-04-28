Edición de invierno de La Furia del Libro suma más de 300 editoriales
El Premio Nacional de Artes Plásticas Alejandro "Mono" González creó el afiche del evento.
El Premio Nacional de Artes Plásticas Alejandro "Mono" González creó el afiche del evento.
La Furia del Libro tendrá su primera edición 2026 en el Centro Cultural Estación Mapocho, entre el 28 y el 31 de mayo, con entrada gratuita y 330 editoriales invitadas.
En su última versión, el evento literario reunió a 64 mil personas y ahora contará con una programación que combina actividades para el público general y espacios de formación profesional.
Así, en este marco se desarrollará el ciclo de talleres y charlas "Profesionales de la Industria del Libro", enfocado en la profesionalización e internacionalización de los agentes del ecosistema editorial.
A estas actividades se sumarán lanzamientos de libros, talleres infantiles y un conversatorio con el destacado muralista y Premio Nacional de Artes Plásticas Alejandro "Mono" González, quien además es el autor del afiche de esta edición de La Furia.