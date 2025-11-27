Filsa 2025: Estos son los títulos y géneros más vendidos

Este jueves, la Feria Internacional del Libro de Santiago 2025, que nuevamente ha reunido a miles de visitantes en la Estación Mapocho, vivirá su última jornada con entrada liberada.

Con más de 90 stands distribuidos en el recinto, el evento ofrece una amplia variedad de títulos que van desde documentales y novelas hasta ciencia ficción, mangas, ensayos y textos históricos.

En cuanto a ventas, los expositores coinciden en que los mangas siguen dominando las preferencias del público joven: "Blue Lock", "One Piece y "Dandadan" son actualmente los que más se llevan. También se observa un renovado interés por la literatura nacional, especialmente por obras de Gabriela Mistral, que ha captado la atención de lectores de distintas edades.

Las editoriales dedicadas al público juvenil señalan que los géneros más demandados son la fantasía y las novelas románticas con tintes de aventura, impulsadas por fenómenos como la saga "Alas de Onix".

Entre los adultos, en tanto, se mantienen firmes las ventas de autores consagrados como Isabel Allende y Ken Follet, mientras que "Los Diarios de Greg" se han convertido en un éxito rotundo entre los más pequeños.

La Feria Internacional del Libro de Santiago continuará abierta hasta este domingo, de 11:00 a 20:30 horas y, a partir de este viernes, la entrada tendrá un valor de $4.500, manteniendo el acceso gratuito para niños de hasta 12 años, tal como ha sido habitual durante la muestra.