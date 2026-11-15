FILSA 2026: stands internacionales muestran su literatura y tradiciones culturales

La FILSA -Feria Internacional del Libro de Santiago- continúa desarrollándose en el Centro Cultural Estación Mapocho, con una variada oferta literaria y espacios dedicados a mostrar la cultura de distintos países.

Entre ellos se encuentran los stands internacionales, que permiten a los visitantes conocer otras tradiciones y acercarse a sus respectivas propuestas culturales a través de libros y actividades.

Una de las participantes es la Embajada de Rusia en Chile, que está presente por primera vez en FILSA 2026. "Estamos muy orgullosos de estar presentes en este evento tan importante y muy interesante, ofreciendo diferentes talleres folclóricos para los visitantes de la feria", comentó Ekaterina Kosova, agregada cultural de la representación diplomática.

La literatura de otros países llega a FILSA

Desde República Dominicana también valoraron la instancia y destacaron el interés de los chilenos por los libros y la lectura. "Una de las cosas que más me gusta de los chilenos es el apogeo que tienen con la lectura, la participación", señaló Yamil Bautista, integrante del equipo de cultura de ese país.

La representante también mencionó algunos autores y títulos reconocidos de la literatura dominicana, entre ellos Pedro Mir y obras como "La mañosa" y "Hay un lugar en el mundo".

La feria estará abierta hasta el domingo 22 de noviembre, entre las 11:00 y las 20:00 horas, con entrada gratuita de lunes a viernes. En tanto, durante los fines de semana tiene un valor de $4.500.