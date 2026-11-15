Criteria: Aprobación a Kast cayó a 18% y el 79% rechaza mantener a Rabat en Justicia

La última encuesta Criteria, publicada este domingo, reveló que la aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó a 18%, seis puntos menos que en la medición anterior; mientras, el 79% rechaza la decisión del Ejecutivo de mantener en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat.

El muestreo se realizó entre el 12 y 13 de noviembre a través de un panel online, que reunió 802 casos, entre mujeres y hombres de 18 o más años, de niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país.

El sondeo mostró que la desaprobación del Presidente Kast aumentó cinco puntos y alcanzó el 72%, mientras que el 10% declaró no saber, aumentando un punto.

El desacuerdo con la permanencia de Rabat como titular de Justicia sumó siete puntos, respecto del 1 de noviembre, frente al 16% que está de acuerdo y 5% que no tiene una posición clara. El desacuerdo es mayoritario en todos los sectores políticos: 92% entre los que se identifican con la izquierda; 88% con el centro, y 64% con la derecha.

Respecto a la acusación constitucional, el 68% está de acuerdo con que la oposición presente una acción, superior a lo registrado en libelos anteriores contra Nicolás Grau (39% en junio de 2026) y Marcela Cubillos (49% en septiembre de 2019).

Igualmente, el 72% está de acuerdo con que el ministro pueda ser destituido de su cargo, versus a 20% que está en desacuerdo.

En cuanto a la percepción de la situación económica, las expectativas para los próximos seis meses muestran una caída. El 60% cree que la economía del país estará peor, sumando 11 puntos respecto a octubre, mientras que el 13% señaló que estará mejor.

En la expectativa sobre la economía del hogar, 46% señaló que su situación será peor (+13 puntos) y 15% espera que sea mejor (-9 puntos). Además, 59% (+7 puntos) anticipó un escenario desfavorable a la posibilidad de encontrar o mejorar un puesto de trabajo, frente a 14% (-6 puntos) que espera una mejora.

El análisis también realizó consultas sobre el paro de camioneros, que el 97% dijo haber escuchado o leído sobre la manifestación. El 80% manifestó estar de acuerdo con la movilización, 15% en desacuerdo y 5% que no tiene una posición clara.

El respaldo fue transversal en los sectores políticos: el 90% entre quienes se identifican con la izquierda; el 86% con el centro, y 72% con la derecha.

Asimismo, el 88% consideró muy o algo justificadas las demandas de los camioneros y el 9% las estimó poco o nada justificadas. La percepción también fue transversal políticamente: el 96% de izquierda, 91% de centro y 83% de derecha.