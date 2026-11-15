Presupuesto 2027: Oposición pidió voluntad de diálogo al Gobierno en el Senado

La discusión del proyecto de Presupuesto 2027 comenzará este martes en la Sala del Senado, donde desde ya los parlamentarios comenzaron a tomar posiciones para prepararse para el arduo debate que se extenderá hasta el jueves, cuando se espera que ya se encuentre aprobado.

La propuesta fue despachada desde la Cámara de Diputadas y Diputados con 27 partidas aprobadas, mientras que otras siete quedaron sin respaldo parlamentario, las que corresponden a Interior, Educación, Secretaría General de Gobierno, Minería, Mujer y Equidad de Género, Cultura y Ciencias.

Los primeros seis fueron directamente rechazados en la Cámara Baja, mientras Ciencias se encontraba sin recursos desde la comisión mixta de Presupuestos.

La falta de fondos para dichas partidas ha generado tensión en el Congreso. Por ello, la senadora Loreto Carvajal (PPD) espera que el Ejecutivo tenga voluntad de dialogar en el segundo trámite.

"El Gobierno solo apostó a los votos del PDG en la Cámara, y hoy llega al Senado con siete partidas importantes rechazadas. Esperamos un Gobierno con real y genuina voluntad de diálogo y un ministro Quiroz menos intransigente, que comprenda la difícil realidad económica del país. El debate presupuestario será fundamental para enfrentar lo que prevemos: un tumultuoso 2027", afirmó.

No obstante, desde el Partido Republicano, el senador Renzo Trisotti destacó la gestión del titular de Hacienda: "Esperamos que la disposición que mostró el ministro de Hacienda, tanto en la comisión mixta previa de Presupuesto como en la Cámara de Diputados, pueda permitir destrabar todas estas partidas y tener el presupuesto necesario para poder seguir desarrollando en todas las áreas el país; obviamente, con las prioridades que ha impuesto el Gobierno".

Preocupación del Colegio Médico y el mundo comunal

Entre las situaciones controvertidas se encuentra la falta de financiamiento para seis sitios de memoria, cuyos presupuestos quedaron reducidos a 1.000 pesos.

Asimismo, hay discrepancias por los rechazos a asignaciones específicas de distintos organismos públicos como el Instituto Nacional del Deporte, Senadis, el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, la Subsecretaría del Trabajo. Además de cuestionamientos al financiamiento de Aduanas, Senapred, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Dirección del Trabajo.

En esa línea, la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, manifestó sus inquietudes: "(Se debe) asegurar el pago de la deuda hospitalaria, que no se reste del presupuesto del año entrante; defender toda mejora que asegure que la Ley Ricarte Soto cuente con los fondos disponibles, no solo para atender a los pacientes que están, sino para recibir más pacientes y además, para ojalá abrirse a incorporar nuevas drogas".

"Queremos vigilar también los recursos para listas de espera y por eso nos interesa mucho el presupuesto de los hospitales", agregó.

En paralelo, la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, expuso las preocupaciones para el mundo comunal: "Genera una gran incertidumbre para la gran mayoría de alcaldes y alcaldesas. Hoy día no tenemos certezas del presupuesto para Salud, Educación, Ley Cholito, Ley TEA, la ley de seguridad municipal. Nosotros tenemos nuevas obligaciones, pero no tenemos nuevos recursos".

Economista: Se debe agregar recursos a Obras Públicas y Vivienda, pero con cuidado de aumentar la deuda

Por su parte, el economista Gonzalo Escobar, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, señaló que se debe agregar recursos a las partidas de Obras Públicas y Vivienda, pero advierte que es muy probable que la deuda pública supere el 45% para el 2027.

"Debería haber un impulso mayor en sectores como Obras Públicas y Vivienda. Por el contrario, digamos, si uno lo ve, las mayores alzas están en ministerios como Salud —que es importante—, Seguridad y Defensa, y no así en lo que es Obras Públicas y Vivienda. Por lo tanto, ahí hay un tema bastante preocupante. ¿Fiscalmente es responsable? Claro que sí, pero hay que tener cuidado porque es muy probable que la deuda supere el umbral del 45%", analizó.