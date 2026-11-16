Firma con sello canino: "Dejando Huellas" tiene su día en la Filsa 2026

"Dejando Huellas, Historias de binomios K9", de la paraguaya radicada en Chile Pabla Thomen, es un libro que recorre la relación entre guías y los perros que se les asignan en diversas instituciones del Estado, principalmente para tareas de seguridad.

En ese marco, la publicación está presente en la versión 2026 Feria Internacional del Libro de Santiago (Filsa), y tendrá una particular jornada de firma de textos, porque tendrá a tres de sus protagonistas presentes, y también a sus guías.

Uno de estos canes, Essaud, perro experto en la detección de explosivos y que es una de las 27 historias que relata el libro, ya estuvo el Filsa, junto al suboficial mayor de Carabineros Luis Saavedra.

La firma de libros, que incluye mimar a los perros, se realizará al mediodía de este martes 17 de noviembre, en el stand 85 de Filsa, de Editorial Capo.