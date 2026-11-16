Proyecto que rebaja el precio de los combustibles avanzó en la Comisión de Hacienda

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a la Sala el proyecto de ley que establece una rebaja inmediata en los precios de las bencinas y el petróleo diésel.

La medida también instaura un congelamiento de tarifas para contener la presión inflacionaria sobre la economía nacional y aliviar la carga financiera de las empresas de transporte de carga tras el paro gremial de la semana pasada.

Tras superar su primer trámite legislativo en comisión, la propuesta legal comenzó a debatirse en la Sala de la Cámara Baja, con miras a ingresar al Senado durante la misma jornada para completar su tramitación antes de la entrada en vigencia fijada para este jueves.

La iniciativa legal fue sustentada mediante una indicación sustitutiva ingresada por el Ministerio de Hacienda para plasmar los consensos suscritos con las organizaciones de transportistas.

"Se llegó a un acuerdo, que es el que motiva la modificación de ciertos aspectos del proyecto que se presentó originalmente, y por lo tanto esto se traduce en una indicación sustitutiva, que es la que aquí se presenta", destacó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Durante el debate legislativo, parlamentarios respaldaron la medida, pero advirtieron desigualdades frente a otros sectores. (FOTO: ATON)

En esta línea, explicó que la indicación "tiene cinco medidas: la primera, es que revierte el alza de precios realizada el 12 de noviembre en gasolinas y diésel, y baja 100 pesos por litro más en diésel".

"Por lo tanto, hay una baja de 140 pesos en el diésel respecto del precio que había antes del alza, y se establece este nuevo precio como un techo que pueda tener el precio del combustible, en el caso del diésel, hasta el 31 de marzo", precisó el jefe de la billetera fiscal.

Aunque preliminarmente el tope de precios culminaba al cierre de marzo, el cronograma oficial extendió el congelamiento hasta el miércoles 7 de abril de 2027 con el fin de acoplarse a los ciclos de variación del mecanismo, los cuales operan en periodos de tres semanas.

Pesca artesanal y agricultura: las advertencias en el debate parlamentario

Pese a que la iniciativa contó con un respaldo transversal en la Comisión de Hacienda, distintos representantes de oposición y del oficialismo recalcaron que los efectos del encarecimiento energético no se limitan a los camiones y exigieron soluciones dirigidas a rubros productivos que no fueron incluidos en el pacto original.

Desde el Frente Amplio, el diputado Jorge Brito dijo que, aunque le parece "importante valorar el esfuerzo de los transportistas, no son los únicos que se mueven impulsados por combustibles".

"Particularmente la actividad de la pesca artesanal está siendo bastante insostenible. Pescadores gastaban 100 mil pesos en la Caleta Portales al salir a tirar los espineles a la mar, y hoy gastan 150 mil pesos", alertó el parlamentario.

A los cuestionamientos se sumó el diputado independiente Carlos Bianchi, quien afirmó que, aunque se votará a favor y que hay que "felicitar" al gremio camionero por la medida, "aquí sí que hay una discriminación".

En opinión del parlamentario, "hubo un transporte de los camioneros, el de los grandes, que ni siquiera estuvieron en la paralización y son los más beneficiados, y los pequeños y medianos (solo) algo recogieron de estos beneficios".

Desde el oficialismo, la diputada Ximena Ossandón (RN) argumentó que "efectivamente nosotros vamos a apoyar este proyecto, también reconocemos que hay una rebaja considerable y positiva para todos, porque esa es la gran incertidumbre que existe, y se hace un esfuerzo".

Pese a esto, advirtió que "si bien esto a todos nos beneficia, creo que el campo, la agricultura, necesita también ver parte de este esfuerzo".

En la misma línea, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado republicano Agustín Romero, indicó que "es indudable que el pueblo chileno ha sufrido mucho con estas alzas.

"Las consecuencias de esta guerra, no queridas por el gobierno, no querida por nadie, ni por el oficialismo ni por la oposición, han sido muy dolorosas para la gente, y me parece positivo que hoy día se equilibre también esto", puntualizó.