Sin cambios: Kast mantiene defensa a Rabat mientras en la Cámara se disputan los votos para la AC

El Presidente José Antonio Kast insistió este lunes en su apoyo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, de cara a la acusación constitucional en su contra que iniciará su tramitación en el Congreso.

Desde Vietnam, el Mandatario recalcó que "el responsable soy yo, aquí no ha habido una responsabilidad de infracción a la ley ni constitucional, y así lo han reconocido también juristas, constitucionalistas, de las distintas corrientes polítícas".

"El ministro cuenta con todo mi respaldo y cada parlamentario tiene que juzgar respecto de la Constitución, respecto de las leyes y también en conciencia. Yo considero que hemos generado un muy buen equipo de trabajo, hemos tenido que hacer algunos ajustes en el ministerio, pero por ahora no tengo considerado ajustes en el gabinete y tampoco tengo considerado cambiar o solicitarle algún cambio al Ministerio de Justicia", añadió.

Los votos claves para esta acusación corresponden al Partido de la Gente, desde donde su líder, Franco Parisi, pidió a sus parlamentarios tener una decisión de consenso.

Una de las indecisas es la diputada Pamela Jiles, quien dijo este mismo lunes a La Segunda, para justificar su cambio de perspectiva -ahora a favor del libelo- que "somos populistas fuera del closet, asumidos, y votamos como la gente exige. Se trata de quien liberó a agresores sexuales de niños y a criminales de lesa humanidad".

Desde el Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans aseveró que "el Partido de la Gente va a tener que tomar una definición, así como también los parlamentarios oficialistas: si es que van a avalar la rebaja de condenas de pedófilos, de violadores de niños, o van a rechazar este acto horroroso que cometió el ministro Rabat. Argumentos jurídicos hay".

Otro de los votos claves es el del diputado Jaime Mulet (FRVS), quien se reunió en esta jornada con el ministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, aunque aseguró que no se trató este tema en la cita.

En la sesión de esta tarde, la Cámara Baja sorteará a los diputados de la comisión revisora del libelo contra Rabat.