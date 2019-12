Murió el escritor chileno Germán Marín

La tarde de este domingo se informó la muerte a los 85 años de edad del escritor chileno Germán Marín, uno de los más reconocidos del país y que justamente se despedía este diciembre con su último libro.

La noticia fue informada por Matías Rivas, director de Ediciones Universidad Diego Portales de la universidad del mismo nombre y que en junio pasado lo nombró Profesor Honorario de la casa de estudios.

"Un oscuro pedazo de vida" es el nombre del libro que publicó en diciembre y que fue su despedida del mundo literario luego de una extensa trayectoria de más de 45 años.

En el sitio Memoria Chilena, Marín fue definido como "uno de los narradores chilenos que presenta en la actualidad una de las obras más logradas, sugerentes e interesantes de la narrativa chilena de fin de siglo y comienzos del actual".

Su obra más popular es la trilogía "Historia de una absolución familiar", compuesta por sus novelas "Círculo vicioso", "Las cien águilas" y "La ola muerta"; pero también destacó con conjuntos de relatos, como "Conversaciones para solitarios", o novelas como "Ídola" y "El Palacio de la Risa".

Debido a su trabajo vinculado con la Unidad Popular, en 1973 tras el Golpe de Estado salió exiliado del país y se radicó en México hasta fines de los '70 cuando se trasladó a España. Volvió a Chile en 1992.

En una reciente entrevista con La Tercera, Marín reveló problemas de salud. "Dejé de escribir harán unos dos meses. Se me empezó a achicar la letra. Para mí, en estos momentos, escribir es una confusión. Entonces dejé de leer y escribir".

"Incluso leer el diario me cuesta", contó. "Es una ceguera que comenzó a inicios de año. No me han operado porque el médico prefiere, por la anestesia, esperar. He ido perdiendo la visión. Por ejemplo, ahora veo todo nublado", expresó.