Nobel de Literatura 2021 para el tanzano Abdulrazak Gurnah

El Premio Nobel de Literatura 2021 es para el novelista tanzano Abdulrazak Gurnah informó este jueves la Academia Sueca.

El reconocimiento al escritor fue por su conmovedora descripción de los efectos del colonialismo, afirmó la Academia.

El Comité Nobel destacó de la obra de Gurnah su "penetración intransigente y compasiva en los efectos del colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre culturas y continentes".

Nacido en Zanzíbar en 1948, Gurnah se instaló en Inglaterra a finales de los años 60. Ha publicado diez novelas y varios cuentos. El tema de la perturbación del refugiado recorre todo su trabajo.

Comenzó a escribir a los 21 años en el exilio en inglés, y aunque el suajili era su primer idioma, el inglés se convirtió en su herramienta literaria. En el tratamiento que Gurnah da a la experiencia de los refugiados, la atención se centra en la identidad y la propia imagen.

