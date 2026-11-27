El gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, informó este viernes que abogados de la Corporación de Desarrollo presentaron una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue si un grupo de corredores subió sin autorización al cerro Unita, en la comuna de Huara, donde se encuentra el Gigante de Tarapacá.

Según la denuncia, una agencia internacional grabó en el lugar un video publicitario para la tienda francesa Shinzo Paris con la participación de deportistas franceses.

"Acabamos de presentar una denuncia en el Ministerio Público por parte de los abogados de nuestra Corporación de Desarrollo, pero además hemos oficiado también al municipio de Huara para solicitar antecedentes específicos respecto a la situación ocurrida en el Gigante de Tarapacá", señaló Carvajal.

En una publicación en X, el gobernador pidió esclarecer los hechos "con prontitud".

"Queremos que existan las responsabilidades por este grupo de personas que, al parecer y según las imágenes difundidas en las distintas redes sociales, habrían subido al cerro Unita y evidentemente puesto en riesgo uno de nuestros patrimonios más importantes en la región", sostuvo.

El cerro Unita alberga 21 geoglifos

El Gigante de Tarapacá es una figura antropomorfa de 86 metros de altura y forma parte de un conjunto de 21 geoglifos trazados en las laderas del cerro Unita, a unos 14 kilómetros de la localidad de Huara, según el Ministerio de Bienes Nacionales.

El cerro fue incorporado a la categoría de Bien Nacional Protegido mediante el decreto exento N° 488, del 5 de noviembre de 2019, para resguardar su patrimonio arqueológico.