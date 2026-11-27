La Clínica Santa María informó este viernes por la tarde que la diputada Zandra Parisi (Partido de la Gente) se encuentra hospitalizada en sus dependencias, donde permanece bajo evaluación y observación médica.

La situación se conoce en medio de la controversia que involucra a la parlamentaria por el 12° Distrito por su licencia médica, tema que ha generado cuestionamientos y declaraciones desde su partido.

"Clínica Santa María informa que la diputada, Sra. Zandra Parisi, se encuentra hospitalizada en la institución, donde permanece en estudio y observación por parte del equipo médico", señaló el recinto asistencial en el único párrafo de su comunicado.

La hospitalización de Parisi se produce en medio de la controversia por una licencia médica de 14 días que presentó ante la Cámara de Diputadas y Diputados, justificada por una intervención odontológica de urgencia tras una infección asociada a un implante dental instalado el 30 de octubre.

La noche del jueves, el odontólogo Francisco Valdés, implantólogo bucomaxilofacial, difundió una declaración en la que negó la autoría del certificado médico y denunció que su firma fue incorporada al documento sin su autorización, anunciando acciones legales ante el Ministerio Público.

Frente a los cuestionamientos, la presidenta del PDG, Denisse Catalán, defendió la legitimidad del certificado y sostuvo que la atención odontológica de urgencia a la que fue sometida la diputada se realizó bajo supervisión telemática de su médico tratante.

Asimismo, indicó que Parisi mantiene la disposición de asistir a la Cámara para participar en la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, programada para el lunes 30 de noviembre, dependiendo de su evolución médica.

En el ámbito judicial, la Fiscalía Oriente abrió una investigación de oficio para esclarecer eventuales delitos relacionados con la emisión y utilización del documento, incluyendo una posible falsificación.